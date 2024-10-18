台積電股價創新高

估全年收入增近三成 AI貢獻佔15% 荷蘭光刻機龍頭ASML上季新訂單遠遜預期，一度令市場擔憂半導體行業周期再次下行。不過，周四公布業績的晶圓代工廠龍頭台積電不僅財報表現理想，甚至上調全年收入增長預測至「接近30%」（以美元計）。董事長魏哲家亦在業績會議上多次強調人工智能（AI）相關需求「真實存在」，又稱AI相關收入佔比較去年翻了3倍，預計今年佔比將達到15%左右（mid-teens），這些樂觀言論一定程度上消除了市場對於AI泡沫的擔憂。

台積電的美國預託證券（ADR）周四早段曾升11.85%，高見209.71美元，刷新了歷史新高。該公司市值衝上1.07萬億美元（約8.34萬億港元），目前已經是全球第8大市值的上市公司，又一次反超股神巴菲特的投資控股公司巴郡。

「AI需求真實」料持續 市場之前因為一些負面消息開始對於AI前景產生質疑，尤其擔心對AI的資本投資未必能夠帶來合理回報，最終會令泡沫爆破。不過，魏哲家以台積電自身為例，說明AI確實能產生巨大效益。「為何我說（AI）需求是真實的？因為我們有在晶圓廠營運及研發部門使用AI……透過AI提升生產力、效率、速度及和質素，令我們能夠創造更多價值。」他更指出，對台積電而言，「1%的生產力提升」價值超過10億美元，故AI所帶來的成效相當明顯。

他還說︰「我們不可能是唯一從AI應用受益的公司。我相信現在還有很多公司像台積電一樣用AI提升生產力。」他預期AI帶來的需求會持續下去，而在AI以外的領域亦有穩定的迹象，相信會慢慢改善。

上季純利漲逾54% 不過，他未有提供對半導體市場最新的預測，僅稱會在下次業績會議上分享。

回看上季業績，受到強勁的需求帶動，該公司收入按年增長38.95%至7,596.92億元（新台幣‧下同）；純利按年大增54.15%至3,252.58億元。展望本季度，收入指引為261億至269億美元，基於每美元兌32元新台幣的匯率假設，以中位數計相當於按年增長35.61%；毛利率料介乎57至59%。

魏哲家在業績會議上回應了各種熱門話題及市場揣測，包括有分析員詢問台積電會否考慮收購英特爾（Intel）的晶圓代工業務，而他亦斬釘截鐵地表明無興趣。另外，對於會否繼續加價，他先是用了一貫風格耍官腔，說要與客戶共同成長之類云云，其後又突然話鋒一轉，提到某主要AI客戶（應該是指英偉達）的毛利率高到望塵莫及，又感慨他有生之年內都很難見到台積電有如此之高的毛利率。

熊本二廠或明年動工 海外建廠及先進製程技術的進展則無甚變化，一切都在計劃之中，包括預計美國亞利桑那州工廠明年初開始投產，第二廠料2028年投產，第三廠則要到2030年。日本方面，位於熊本的第一廠房料本季開始量產，第二廠會在明年開始動工。下一代的兩納米製程技術，預期明年進入量產，目前有客戶也相當感興趣。

台積電上季應用收入表現