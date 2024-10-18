證監雷添良：優化上市審批細節快公布

他指出，現時排隊在港上市的企業有逾100間，9月一宗集資逾300億元的大型新股上市，已令香港在環球的集資排名躍升，相信隨着更多大型、有標誌性的新股上市，香港的排名有望更上一層樓。

雷添良在3月曾建議，完善境內企業境外上市備案制度，他透露，兩地監管機構不時就此聯絡及溝通，期望能夠再縮短備案流程，甚至建立「綠色通道」，但有關的事項並不在證監會及港交所完善上市批核流程相關細節安排當中。

明日卸任 6年任期無憾 他將於明日卸任證監會主席，回顧6年任期並無遺憾，又形容時間過得很快且充實，並藉機會感謝證監會所有同事支持工作，讓香港金融市場能穩健及安全發展。同時感恩任內無出現大型金融危機，但面對新冠疫情及地緣政治挑戰，香港與內地市場融合並無停步，股票互聯互通機制完善、交投及佔成交比例上升，惟疫情影響深遠，寄語市場共同努力，持續提升香港的國際競爭力。

他又同時提醒大眾，股市上落時有發生，最重要是量力而為。多次強調保障投資者是證監會首要工作，同時要平衡好市場發展，致力打擊失當行為，成功瓦解4個「唱高散貨」集團，2022年9月至今，有28人因為唱高散貨相關調查而被落案起訴，2020年至今凍結涉及16.7億元資金。不過，騙局永遠都存在，在作任何決定前應多加警剔，證監會已加強投資者教育，並設立警示可疑平台名單，讓投資者多加提防。