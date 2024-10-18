瑞士9月對港鐘錶出口挫34%

瑞士鐘錶工業聯合會公布，9月份瑞士對本港的鐘錶出口按年大跌34.6%，對內地更按年「腰斬」49.7%，霎時淪為全球第5大出口市場，比本港這片彈丸之地還要少，為內地消費力疲弱的又一例證。

首9個月累計，對本港鐘錶出口貨值按年跌20.4%，跟2022年疫情封控未解除期間相比，僅微升0.6%，對內地亦按年跌24.6%，比起2022年也要少19.1%，並拖累整體鐘錶出口貨值總額按年跌2.7%。

羅兵咸永道對中國零售業的長期前景仍然樂觀，理由是城鎮化和收入水平不斷提高；隨着市場信心改善，作為消費市場中堅的中高收入家庭會與日俱增，可望將高額儲蓄用於消費，預計中國到2030年將成為全球最大奢侈品市場。

此外，海南自由貿易港明年底將融入全球高標準自由貿易區網絡，所有進口商品免關稅，並採用更簡單的稅收制度，將促進中國入境旅遊和國內消費。

然而，該行也不諱言，中國許多品牌和零售商正面臨消費市場增長緩慢和競爭加劇的一連串嚴峻挑戰，以前大型購物節可帶來大量銷售，現在卻表現平淡，消費者開始注重精打細算，也削弱大型促銷活動之影響力，促使零售促銷更加困難。