港零售遭睇淡 今年恐跌6%

羅兵咸倡補貼減租 瑞銀：外部環境仍具挑戰 作為本港經濟主要支柱的零售業持續疲弱，會計師行羅兵咸永道香港預測，2024年零售業總銷貨值將跌6%，達3,830億元，較年初預測的4,280億元減少10.51%。券商瑞銀直言，外部增長環境在短期內對香港來說仍然極具挑戰性，預計今年經濟將增長3.1%，處於政府預計的2.5%至3.5%之間。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然稱，在過去幾年，香港零售商的營運成本較其他市場高昂很多，建議港府提供補貼，以助零售業渡過難關，在零售市道低迷下，香港商舖租金減免是真正能夠幫助零售行業和改善營商環境的必要舉措，強調較低的營運成本，有助提升香港零售業的競爭力。

六福上季零售值縮16% 該行指出，今年首8個月零售業總銷貨價值按年跌8%，其中，珠寶首飾、鐘錶和名貴禮物奢飾品、百貨公司貨品跌幅最大，均減少16%，電器及其他未分類耐用消費品亦跌15%，只得藥物及化妝品錄增長，升約7%，預期該類別全年升11%，為唯一將增長類別。

香港消費需求低迷，鄭氏解釋，受內地旅客轉向體驗式和文化消費、美元持續強勢，導致港元兌日圓等亞太區內其他貨幣的匯率高企，加上本港市民外遊及北上消費的人數增加，重挫首8個月零售表現。

不過，內地近期出手谷消費，而年初推出多項惠港措施，相信有助提振市場氣氛，預計零售業第四季開始逐漸改善。

六福稱，中港兩地同店銷售跌幅上月起開始收窄，本月首14日亦比起上季「略有改善」，預期消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常，惟鑽石產品需求仍弱，遂會再推廣其他定價首飾產品。集團既會繼續擴展內地市場，也會投放更多資源拓展海外。

籲結合AI解決人才短缺 羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩指，零售業正面臨嚴重的人才短缺問題，特別是餐飲業，留意到愈來愈多零售商開始採用人工智能（AI）技術來提升營運和客戶體驗，但始終無法完全取代人手，認為將AI與人力勞動結合，才能解決人才短缺問題，亦有助培養更有韌性的員工團隊。

香港零售業銷貨價值