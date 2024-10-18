內地料3年發債15萬億

內媒日前傳出中國未來3年擬發行特別國債6萬億元（人民幣‧下同），相比起來，渣打銀行的看法更為進取。該行認為，近期內地打出的穩經濟政策「組合拳」，或令內地經濟增長和通脹更快觸底反彈，但發行更多政府債的代價不可少，預計未來3年內，可能發行規模高達12萬億至15萬億元。

內地政府發行的特別國債及地方專項債，一般都不會計入官方財政赤字。按渣打推測發行的潛在政府債類分布，當中涉及特別國債、一般國債，以及地方債用於債務置換，整體佔國內生產總值（GDP）約9至11%，預算赤字亦會擴大。除了內媒估計總值6萬億元的超長期特別國債，地方債亦可能會發行3萬億至6萬億元，甚至更多；一般國債則佔3萬億至4萬億元。

單計今年第四季，該行續料，可能新增一萬億元的特別國債，以及一至兩萬億元的地方政府債用於債務置換。因此，本月底舉行的官方重大會議有機會調高第四季發債規模兩萬億至3萬億元，增到3.6萬億至4.6萬億元。

利率短期趨波動 財政部官員上周六已提示，擬一次過增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，意味地方化債政策出現新突破，即新增專項債資金使用範圍有望擴大至化解存量債務；而此前規定嚴禁地方政府將新增專項債券資金用於置換存量債務。渣打對此認為，內地寬鬆的貨幣政策加速，以及受供給增加和資產轉換風險的影響，中國利率短期內將保持波動，之後才會進一步下跌。