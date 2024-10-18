許家印前妻22億物業或被接管

許家印

旭輝兩境內債傳求寬限 該報道提及，隨着恒大清盤人在全球範圍內搜尋與恒大相關的資產，預期丁玉梅所持有的物業可能會遭到接管或拍賣，用於向恒大債權人償還債務。恒大股份至今已停牌逾9個月。

自今年8月恒大清盤人在公告披露，早於3月向許家印等3人展開法律訴訟，逐步發展至加入其餘4名被告，包括丁玉梅，並在該訴訟中的申索取得多項禁制令，至今該訴訟的各名被告動向愈來愈備受各界關注。

上月曾有報道指，英國倫敦法院允許丁玉梅每月最多可花費兩萬英鎊（約20.22萬港元）；直至本月初清盤人就追討股息及酬金案件再於香港高等法院進行聆訊，外媒指，清盤人申請將追討股息和丁玉梅資產凍結令兩案合併處理，而丁玉梅一方卻有意申請解除凍結令。