港樓價今年最差恐插一成 明年始見底

港府在《施政報告》透過放寬按揭，以及把住宅納入投資移民計劃的可投資範圍，進一步刺激樓市。然而，市場對樓價回升不抱太大期望，多項分析均認為，短期內措施或可盤活樓宇買賣，但住宅庫存仍需時消化，今年全年樓價跌幅可達5至10%，相信要到明年中或之後才能止跌回升。

其中，以美資投資銀行花旗看得相對較淡，維持今年樓價跌一成的預測，而今年首3季樓價已跌7.5%，並預料樓價明年中才會觸底。該行認為，《施政報告》內樓市措施符合市場預期，雖然所有住宅物業的按揭成數上限一律上調至七成，有利投資需求，但正面影響或需時才能顯現。

另外，《施政報告》調整新資本投資者入境計劃，允許投資5,000萬元或以上的住宅物業，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。

中信里昂亦認為住宅樓價仍會再下跌5%，要到明年下半年才會見底。原因之一是投資者對樓市卻步，因回顧今年2月樓市全面撤辣後只帶來短暫的提振作用，而買樓收租的回報率仍低於實際按揭利率及美國國債孳息率。

事實上，滙豐看得較正面，指出放寬按揭成數上限，將按揭逆周期措施恢復至2009年前水平，預期有助樓市加快回穩；而優化新資本投資者入境計劃，則可望帶旺豪宅市場，並且受惠利率下行周期。該行預測今年全年樓價回升5%，逆轉自2022年以來的下滑趨勢。