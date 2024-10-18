恒指曾失守兩萬 成交不足兩千億

中央「放大招」差不多一個月，縱使令一些華爾街投行「彈弓手」調高內地經濟增長預測，但市場也逐漸消化利好因素，港股周四一度失守兩萬點關口，為本月首次，總成交也是9月24日以來首度低過2,000億元，印證氣氛減弱。

恒生指數周四早段曾反彈496點，高見20,783點，但未幾已退守20,400點，午後更一度倒插309點，低見19,977點，收市仍跌207點或1.02%，報20,079點，連20天線也失守。國企指數全日下跌88點或1.21%，收報7,179點；科技指數全日下跌52點或1.19%，收報4,349點。

大行估內銀跑贏大市 即使「北水」再度淨流入逾85億元，並撐起主板成交近四成，港股總成交額連跌6日，按日再跌約8%，僅約1,913億元，為內地上月啟動救市以來新低。

跌市也會驅使人發掘低吸對象，瑞銀唱好內銀跑贏大市，其中大型國有銀行屬「逆周期」之選。瑞銀預計大行上季收入和撥備前經營溢利潤仍未脫離下跌軌道，但跌幅比次季有所收窄，交易和投資收益更會錄得良好增長。現階段財政刺激等政策細節仍然未明朗，兼且美國大選臨近，但高股息率、「可預測的」盈利和低估值，皆令內銀股仍具投資價值。

港銀股息率亦不低。摩根大通認為，《施政報告》提出按揭成數（LTV）上限劃一為七成，主要惠及超過3,000萬元的物業，未必能大幅刺激物業按揭貸款增長，但也一定程度上減輕港銀按揭和商業房地產（CRE）貸款的潛在資產質量風險。

滙豐環球研究則指出，港股日均成交額近日上升，推高港元需求和港元拆息（HIBOR），可望利好港銀今季淨息差。此外，隨着息口下降，定存利率亦有所下滑，加上股市轉趨活躍，流動性需求會更高，預計資金今季會加速從定存轉移至活期及儲蓄。

按證公司發238億社責債 滙豐和渣打協助按揭證券公司發行約238億港元等值的社會責任債券，為亞太區歷來最大宗同類債券上市。按證公司今次發行4筆債券，幣種分港元、人民幣和美元，其中兩筆是港元，本金共150億元，為史上最大規模的港元機構債券，離岸人民幣部分亦是史上首筆7年期人民幣機構債券。整體而言，認購金額折合約550億元，最終分配予200多家機構投資者，所得資金主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。