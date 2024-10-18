華救樓市力度失望 內房股洗倉

白名單項目信貸4萬億 城中村改造規模不足 為推動樓市「止跌回穩」，中央續派強勢陣容舉行記招，昨由住建部、中國人民銀行等5部門接力，宣布兩大增量救樓市政策，包括房地產融資「白名單」項目信貸規模增至4萬億元（人民幣‧下同）、透過貨幣化安置等方式新增100萬套「城中村」改造項目等。住建部部長倪虹更揚言，樓市已開始築底，本月的數據會是「積極樂觀的結果」。不過，外界略嫌大招分量不足，對「城中村」改造可撬動投資規模尤其失望，拖累內房股又遭洗倉。

相對2015年啟動棚戶區改造（即舊區重建），雖然也是通過貨幣化安置，即政府直接以貨幣的形式補償被拆遷棚戶區居民，之後居民再到商品房市場上購置住房，但券商引用住建部數據顯示，2015至2018年實際開工量達2,442萬套，預計總投資額6.26萬億元來看，今次新增百萬套「城中村」改造項目，只及當時的低單位數比例。

專項債購存量房金額無影 倪虹昨解釋，統計後發現35個大城市有170萬套的改造需求，加上在前期改造基礎上，再新增100萬套，並將考慮條件較成熟、前期工作如徵收安置方案及資金平衡方案較紮實的項目，避免新增地方債務風險。主要涉及5項支持措施，包括重點支持地級以上城市；開發性金融機構可予專款借款；允許地方發行專項債；給予稅費優惠；以及商業銀行據專項評估還可發放商業貸款。

事前不少外資投行都質疑，官員會否給予專項債收購存量房的具體金額，但結果一如市場預期「無影」，只見國家金融監督管理總局副局長肖遠企透露，今年截至周三為止，「白名單」項目信貸規模約2.23萬億元，料到年底將會提高。

他帶來的另一好消息是，全部商品住宅的房地產開發貸款項目，已具備納入「白名單」條件，可視為保交房的重大承諾。作為專款收儲的補充，同場的自然資源部副部長劉國洪指，正研究設立收購存量土地專案貸款。人行副行長陶玲亦指，該行會提供專項再貸款支援。

財政部部長助理宋其超則表示，正加緊研究取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的稅收政策，主要包括增值稅和土地增值稅，具體政策正在抓緊履行相關程序，經批准後會及時公告。

內地民眾買樓意欲增 不過，買家入市置業信心正在恢復。瑞銀調查顯示，內地受訪者未來兩年買樓意欲好過半年前，但更多受訪者料未來12個月樓價會下行。同時，宏觀經濟增長放緩仍備受他們關注，收入預期維持疲弱，故該行認為，政府需推出更多放寬政策以穩信心。內地第3季經濟數據出爐前夕，滬深300指數下跌1.13%，收報3,788點。