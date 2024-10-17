名家筆陣：企業須提防網絡安全威脅

近年各類網絡攻擊頻繁發生，給政府部門、銀行、金融機構、企業以至個人都帶來巨大的威脅，網絡安全已成為全球關注的焦點。面對日益嚴峻的網絡安全形勢，政府和企業應加強網絡安全政策，推動公眾提高安全意識，並加強技術防護措施以應對潛在的網絡威脅，本文將探討當前網絡安全的挑戰，並提出應對建議。

隨着技術的進步，網絡攻擊手法亦愈來愈複雜，包括使用人工智能（AI）技術進行攻擊。例如，香港近期發生的網絡釣魚事件中，黑客利用偽裝的電子郵件，誘導用戶提供敏感資訊，以致令防禦工作變得更加困難。黑客還可以利用自動化工具進行大規模的勒索病毒攻擊，進一步威脅企業的安全。

黑客攻擊手法層出不窮 此外，數據存儲和共享的增長，亦使數據洩露成為企業面臨的一大挑戰。有金融機構、企業以至公營機構因未能妥善保護客戶的敏感訊息，導致洩露事件層出不窮，進一步損害機構聲譽和客戶的信任。這些事件凸顯網絡安全在香港的重要性，並提醒企業和個人保持警惕，採取必要的安全措施來保護自己。

除此之外，隨着在家辦公模式的普及，企業網絡邊界變得模糊，增加了安全風險。員工在家工作時，使用的設備和網絡環境，可能不如公司環境安全，這使黑客更容易發動攻擊。最近，香港一些金融機構的員工，因在不安全的網絡環境中工作，遭遇了數據洩露事件。隨着網絡安全法規的日益增多，企業需要投入大量資源來確保合規。

面對這些挑戰，企業需要採取多方面的應對措施，以增強網絡安全防護。企業應定期為員工提供網絡安全培訓，幫助他們識別釣魚郵件、社交媒體工程攻擊等潛在威脅。通過提升員工的安全意識，可以有效減少內部安全漏洞，降低攻擊成功的機會。

加強防護 制訂應變計劃 此外，企業應採用多層的安全防護措施，包括防火牆、入侵檢測系統及終端安全解決方案，這樣可以在不同層面上，對抗潛在的網絡攻擊，確保即使某一層的防護失效，其他層依然能夠提供防護。再者，企業應定期進行網絡安全評估和滲透測試，及時發現並修補漏洞，這不僅能提升系統的安全性，還能增強企業對安全風險的應對能力。此外，企業需要制訂詳細的應急計劃，包括明確責任分工、通報流程以及恢復步驟等，以便在發生網絡安全事件時能迅速應對，減少經濟損失。

網絡安全的挑戰，隨着技術發展而不斷演變，企業必須保持警惕，不斷更新及加強網絡安全防護措施。通過建立全面的安全政策、強化技術基礎設施、促進跨部門合作和增強員工的網絡安全意識，企業才能在這個日益複雜的網絡環境中，保護客戶的私隱和數據的機密性。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 孟俊威