專家點評：中港股市利好因素續發酵

恒生指數由10月7日高位23,241點調整，或因後續政策出台細節令市場失望，同時，上周六中國財政部記者會亦未有公布實際發債規模及支持消費措施，投資者或擔心利好中港股市政策無以為繼。雖然財政部發布會或為市場情緒帶來短期壓力，但政策安排仍有利中期宏觀基本面，加上其他槓桿因素尚未發力，投資者或可藉回調吸納，以期捕捉恒指明年中升至26,000點的機會。

華新政即時刺激樓市銷售 從經濟發展角度出發，當局仍執行促增長的政策轉向，而各種承諾的措施確實有力應對如地方財政壓力、根深柢固的房地產疲態等個別關鍵的中期挑戰。擬議的一籃子計劃較側重處理風險，包括財政部形容為「近年來最大」的債務互換規模化解地方政府債務問題，以及確認允許使用專項債券回購商品房和土地儲備。

接下來的全國人大常委會將為市場焦點，這將是正式立法通過增量財政政策的機會，預計今年內將增加約3萬億元（人民幣‧下同）的財政支出，以分別支持收入缺口、消費及增資內銀。整體政策前瞻指引仍較堅實，有利市場信心持續回升。

另一方面，一直壓抑市場信心的內房銷售，在政策組合拳公布之後的一周明顯回暖。截至9月29日一周，34個城市的一手單位銷量為34,481套，按周升105%，去年每周平均銷量為32,500套。一線、二線、三至四線城市皆明顯回升，按周分別升96%、93%及162%。其中18個重點城市的二手成交同期亦按周升34%至23,962套，一線、二線、三至四線城市各升62%、97%及71%。大部分城市在十一長假期的房屋銷售亦保持強勁，部分國企發展商或二手樓賣家減價幅度收窄2至5%。

內房內銀板塊復甦可期 目前估計35間中港上市的內房發展商10月的單月新屋銷售或可逆轉至按年升10%，並創年初至今新高約3,200億至3,300億元，料內房行業基本面已達轉捩點，或將開始以股東回報為重點的中期復甦階段。內房環境好轉亦有利內銀估值，以及帶動其他家電建材消費回升，潛在正面影響廣泛。

雖然市場或懷疑是次反彈的持續性，惟相信是次升幅可能還未及今輪牛市升幅的一半，目前推升股市的資金來自企業和散戶過去幾年積累儲蓄，槓桿效應尚未發揮作用，人民銀行低成本資金支持，有機會是未來升市的強大資金來源。盈利預測才剛開始上調，金融和消費相關行業更趨明朗或進一步擴大盈利上修勢頭。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪