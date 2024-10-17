產經

101 KINGS ROAD涉251戶 最快下月賣

程德韻（右二）指，101 KINGS ROAD總投資額約26億元。右一為陳永盟，左一為黃文浩。 程德韻（右二）指，101 KINGS ROAD總投資額約26億元。右一為陳永盟，左一為黃文浩。
程德韻（右二）指，101 KINGS ROAD總投資額約26億元。右一為陳永盟，左一為黃文浩。
港島全新盤登場，宏安地產(01243)發展的北角炮台山英皇道項目，昨日命名為101 KINGS ROAD。該公司執行董事程德韻表示，項目提供251伙，主打的兩房單位佔約五成，最快11月開售。
她續指，標準戶型涵蓋一房至三房戶，實用面積244至838方呎。另設連平台或天台特色戶。示範單位及樓書的準備工作已到最後階段。項目基座設有商舖，計劃將舖位留作收租。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，該盤距離港鐵炮台山站A出口，僅約1.5分鐘步程。該公司營業及市務助理總經理陳永盟指，項目附近民生配備充裕，坐擁14小學校網，項目預計關鍵日期為2026年1月31日。
滙都I柏蔚森II增優惠
個別樓盤將優惠延伸至更多單位。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，昨再修訂價單，為20伙增加優惠，兩房單位折實價440萬元起，呎價約9,800元起。新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，推出7伙兩房單位可享17%折扣，折實呎價17,634至20,610元。
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