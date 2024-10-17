二手未見狂歡 太古城再削58萬沽

二手市場暫時只錄零星成交及反價個案，包括鰂魚涌藍籌屋苑太古城一個三房單位，即日再減價58萬元沽出。

美聯吳肇基表示，太古城昨即錄一宗成交，單位為順安閣高層H室，實用面積約703方呎，4月叫價1,067萬元，近日已降價至960萬元，昨日終以902萬元售出，呎價約12,831元。市場消息指，上址為銀主盤。

怡心園減兩萬易手 不過，有二手業主即時收窄議價空間。中原關偉豪指，將軍澳怡心園5座低層F室，實用面積約497方呎，兩房間隔，最初叫價420萬元放售，同區分支家庭客見《施政報告》公布多項樓市措施，僅減兩萬元，昨以418萬元購入自用，呎價約8,410元。

世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山迎海1座中層D室，實用面積約797方呎，三房間隔，叫價1,260萬元，放盤約半年，昨以1,073萬元成交，累減約14.8%，呎價約13,463元。原業主持貨約10年，單位帳面升值約9.2%。

物業拍賣場昨錄成交，場內另類筍貨成追捧目標，灣仔軒尼詩道四寶大廈連平台銀主盤，拍賣開價430萬元，最終搶高70萬元，以500萬元拍出，高開價約16.3%，呎價僅約8,696元。

溱柏放盤反價2.3% 事實上，近日交投稍為回升，隨着多項樓市措施公布，個別業主開始反價。中原王勤學指，元朗於《施政報告》前的周二單日連錄約6宗二手買賣，昨日措施公布後，即有業主加價，溱柏5座低層實用面積約952方呎放盤，原先叫價860萬元，昨加價至880萬元，加幅約2.3%。

香港置業於《施政報告》後即時展開置業意向調查，收回164份有效問卷，佔約53.7%受訪者認為受惠於新房屋政策，置業信心增加佔約48.2%，按年多約7.7個百分點，惟仍有約46.3%仍認為未來12個月樓價會下跌。

尚悅‧嶺5年貶27% 此外，近期蝕讓成交繼續主導二手市場。美聯鄧涇渭指，元朗尚悅‧嶺2座中層F室一房戶，叫價320萬元，議價後以303萬元沽，呎價約11,222元，持貨約5年帳面貶值約27.5%。香港置業植光遠稱，將軍澳日出康城晉海1B座低層B室三房戶，成交價768萬元，呎價約12,308元，約7年帳蝕約106.1萬元。