現樓新盤加價 長實3項目121伙貴3%
發展商普遍對新一份《施政報告》反應正面，長實集團(01113)昨隨即宣布旗下3個現樓住宅項目，共121個價單單位加價3%，反映發展商對後市有信心。
長實執行董事趙國雄表示，各種利好消息帶動下，估計本港樓市將平穩上揚，本着「以市價賣樓」的策略，旗下沙田名日‧九肚山、元朗洪水橋#LYOS及屯門青山公路大欖段飛揚第1期，剩餘以價單形式發售的單位即將提價。新價單今日上載，下周一起生效。
Blue Coast II暫超額26倍
他指，是次加幅克制，相信買家仍可負擔，集團都可以「蝕小啲」。兩大龍頭地產商相繼加價，反映看好後市。長實營業部首席經理郭子威補充，正推售的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，首輪銷售後或會加價。消息指，項目過去6日累收約7,000張入票，按周六發售256伙計，已超額逾26倍，明日下午3時截票。
逾5千萬豪宅兩宗成交
《施政報告》宣布，優化新資本投資者入境計劃，容許投資5,000萬元或以上住宅物業。新盤市場昨錄至少兩宗該類價格的豪宅成交。包括新鴻基地產(00016)的北角海璇II，沽出第2座18樓A室四房戶，實用面積1,483方呎，連一個車位以5,902.34萬元沽出，呎價為39,800元。
同系曾作收租的中半山帝景園，昨以5,030萬元售3座9樓A室，實用面積約1,530方呎，呎價約32,876元。事實上，該公司正推售的啟德天璽‧天及元朗The YOHO Hub II近日已提價加推。至於九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨連沽7伙，共涉逾4,100萬元，包括兩組大手成交。
KOKO MARE三房2480萬售
特色戶不乏承接，會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，招標沽9座26樓G室，為實用面積1,078方呎三房戶，連天台及平台，成交價2,480萬元，呎價約23,006元。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，將配合市場氣氛，加快啟德DOUBLE COAST I的推售部署。
此外，資本策略地產(00497)的粉嶺粉錦公路項目華第，日前招標售出洋房C，實用面積6,940方呎，成交價1.22億元，呎價約17,579元。
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