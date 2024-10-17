現樓新盤加價 長實3項目121伙貴3%

長實執行董事趙國雄表示，各種利好消息帶動下，估計本港樓市將平穩上揚，本着「以市價賣樓」的策略，旗下沙田名日‧九肚山、元朗洪水橋#LYOS及屯門青山公路大欖段飛揚第1期，剩餘以價單形式發售的單位即將提價。新價單今日上載，下周一起生效。

Blue Coast II暫超額26倍 他指，是次加幅克制，相信買家仍可負擔，集團都可以「蝕小啲」。兩大龍頭地產商相繼加價，反映看好後市。長實營業部首席經理郭子威補充，正推售的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，首輪銷售後或會加價。消息指，項目過去6日累收約7,000張入票，按周六發售256伙計，已超額逾26倍，明日下午3時截票。

KOKO MARE三房2480萬售 特色戶不乏承接，會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，招標沽9座26樓G室，為實用面積1,078方呎三房戶，連天台及平台，成交價2,480萬元，呎價約23,006元。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，將配合市場氣氛，加快啟德DOUBLE COAST I的推售部署。