英9月通脹僅1.7% 減息升溫 鎊匯軟

英國通脹率跌過龍，出乎市場預期。當地統計局（ONS）公布，9月消費物價指數（CPI）年率為升1.7%，低於前一個月和市場預期的分別升2.2%和1.9%，也是3年半以來首次低於2%關口。英鎊兌美元昨跌穿1.3關口，低見1.2982，跌0.68%，英鎊兌港元低見10.08。雖然上月通脹低於英倫銀行的2%目標，令減息機會大增，但分析員指出，減息會否再有驚喜，還要看本月底政府公布的財政預算詳情。

撇除能源、食品、酒類和煙草的核心CPI年率漲3.2%，低於8月的3.6%。通脹放緩，ONS解釋，主因交通出行價格下跌，當中以機票和車用燃油價格跌幅較大，抵銷了食品和非酒精飲品本輪較大的升幅。英國財政部則謂，通脹回落是好消息，政府將兌現競選時承諾，專注於恢復增長和恢復經濟穩定，以保護勞動人民。

樓價連漲6個月 英格蘭和威爾斯特許會計師協會經濟主任蒂魯表示，儘管11月減息已成定局，但10月30日公布的政府預算或帶來障礙，因為央行在放寬貨幣政策前，都希望評估任何措施對通脹的影響。

此外，英國土地註冊署亦公布樓價指數，8月年率初值為升2.8%，較7月的修正值1.8%升幅擴大，也是連續6個月保持上升。8月全英平均住宅樓價為29.3萬英鎊（約296.32萬港元），按年升約8,000英鎊。

按揭公司The Mortgage Lender的分銷總監Sara Palmer評論道：「儘管夏季房地產市場活動普遍放緩，但樓價仍繼續小幅上漲，對進入今年最後一個季度的需求來說，是一個正面的信號。」，她又謂，加上英倫銀行即將減息，對樓宇買賣雙方來說都是好消息。