疫後首跌 LVMH去季時裝皮革銷售挫5％

全球經濟動盪之際，消費冷風吹向全球奢侈品市場，繼擁有Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Bottega Veneta等品牌的開雲集團（Kering）上半年收入按年錄雙位數跌幅之後，另一深耕中國市場的全球奢侈品牌第三季收入繼續令人大跌眼鏡。

法國奢侈品巨頭LVMH今年第三季慘遭滑鐵盧，旗下時裝和皮革部門包括Louis Vuitton和Dior等高端品牌的內生銷售額出現2020年疫情以來的首次下滑，按年跌5%，只有91.5億歐元，低於預期的96.7億歐元；其他部門普遍放緩程度也比市場預期嚴重，其中，以葡萄酒和烈酒業務收入跌幅約7%為最差。

日本市場增長大幅放緩 分地區來看，第三季剔除日本的亞洲市場銷售下滑16%，較今年首兩季的6%及14%跌勢擴大；日本市場銷售雖然增長20%，仍錄雙位數增幅，但已明顯比第二季的57%增幅放緩；美國市場更由升轉為持平。

集團財務總監Jean-Jacques Guiony表示，目前包括中國在內的多數市場都面臨經濟挑戰，如今內地消費者信心已經回到疫情期間的歷史低位。首9個月累計，LVMH整體內生銷售相比去年同期持平，單計第三季亦轉跌3%。公司指，收入小幅下降，主要是由於日圓匯率影響日本市場增速放緩。