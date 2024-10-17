大摩上季多賺33% 證券承銷生意飆87%

中資券商股經歷大上大落後，華爾街同業繼續發布季績。受惠美國資本市場當旺，摩根士丹利上季收入按年增長15.89%至153.83億美元；純利按年升33.86%至30.28億美元。

股價新高 道指早段揚 分項業務方面，大摩上季的投資銀行收入按年大增55.97%，達到14.63億美元，其中證券承銷的收入按年大增87.52%，成為推動業務增長的主力因素之一。該企股價周三早段曾飆逾8%，創歷史新高。

另一隻美國金融業「大牛股」、於本港也相當受歡迎的證券交易平台盈透證券（Interactive Brokers）上季業績雖然不錯，可惜股價卻見光死。於截至9月底止一季內，該公司的收入按年增長19.21%至13.65億美元；純利按年增長19.16%至1.99億美元，但這樣的增長並不足夠支撐這家公司的業績，其股價於早段仍跌4.89%。

大市方面，美股3大指數周三早段個別發展，道指曾升237點，報42,977點；標指升兩點，報5,817點；納指跌42點，報18,273點。

MPF美股5年首走資 儘管美股近月再創新高，但香港打工的強積金（MPF）部署卻錯失了關鍵升浪，未能夠把握機會。積金評級的報告指出，香港MPF分類中的美國股票基金，於8月錄得18.3億元的資金淨流出，為5年來首次出現淨流出，正正反映出多數香港打工仔都錯過了漲勢。

積金評級主席叢川普表示，強積金成員似乎沒有從過去的錯誤中吸取教訓，導致部分成員「蒙受雙重損失」。第三季強積金資金流數據顯示，隨着美股納指進入調整區域，成員並沒有利用市場折現及專注於長線多元化投資，而是轉向了貨幣市場基金，「這樣做的同時亦造成重大損失，並錯過了隨後的市場反彈」。

展望後市，瑞銀財富管理預告美股波動將會增加，雖然最近市場風險情緒改善，但由於聯儲局的貨幣政策路徑仍不確定，地緣政治緊張加劇，加上距離美國大選只有數周時間，投資者應考慮管理未來潛在波動的策略，包括利用結構式策略和對沖基金；同時認為黃金和石油可以有效地為組合對沖。