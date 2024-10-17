英特爾破天荒夥AMD強化晶片設計

世上沒有永遠的敵人，作為電腦中央處理器（CPU）市場兩大死對頭，英特爾（Intel）與超微半導體（AMD）破天荒宣布在CPU領域上展開合作，並成立x86架構生態諮詢小組，提高x86平台開發通用性、簡化軟件開發等工作，對抗arm架構所帶來的挑戰。

x86是英特爾研發的晶片設計架構，多年來獲英特爾及AMD採用，基本上是兩家所有CPU晶片的關鍵基礎技術。然而，近年由英國晶片設計專利公司Arm所研發的arm架構，因為節省能源表現優異，漸受市場青睞，如蘋果公司（Apple Inc.）的Mac電腦便早早捨棄了x86，改用arm架構晶片。

華網絡組織倡審查Intel產品 微軟近年推出的平板電腦Surface Pro系列也用上arm架構的CPU，英特爾與AMD遂要正面應戰，提升x86之競爭優勢。據悉，上述諮詢小組有3大目標，包括強化硬件與軟件的兼容；簡化架構指南，改善x86產品軟件與介面一致性；助新功能更廣泛且有效率地整合到作業系統、框架和程式之中。

不過，英特爾股價周三早段挫4.06%，事緣中國網絡空間安全協會建議內地「應系統排查英特爾產品網絡安全風險」。它名義上是社會組織，但措詞頗重，如「漏洞頻發、故障率高」、要害的是「使用英特爾產品，給國家安全帶來了嚴重隱患」，其做中國生意但服從美國政府是「端起碗來吃飯，放下碗就砸鍋」。