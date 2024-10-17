ASML季績差 股價續瀉

新訂單228億按季削半 降明年收入預測 掌握全球最先進晶片生產設備的荷蘭光刻機公司ASML，今年第三季業績意外於周二提前洩露，儘管收入及盈利均穩健增長，但新訂單淨額僅為26.33億歐元（約228.3億港元），按季大跌52.7%，遠遜市場預期。管理層對此的解釋卻避重就輕，把原因歸咎於「市場動態」的變化，並試圖用人工智能（AI）前景宏大之類的說法糊弄大眾。迴避問題的態度令投資者倍感失望，其美國預託證券（ADR）繼周二瀉逾16%後，周三早段曾再挫6%，報686.6美元。

產能增長受限歸咎客戶 作為目前唯一能夠生產極紫外光（EUV）光刻機的公司，ASML壟斷全球所有最先進光刻機的供應，因此其訂單表現，反映下游晶圓代工廠對未來先進製程晶片的生產規劃與部署。ASML財務總監Roger Dassen多番強調AI相關的需求仍然強勁，但就稱「其他市場的恢復速度相對較慢，比我們預期的更為緩慢……加上晶圓業務中特定競爭問題，導致一些客戶延後升級新技術製程，廠房建設推遲，光刻需求時間也因此相應滯後」。

Dassen的含糊其詞始終提及推遲建設晶圓廠一事，相信是指美國老牌晶片公司英特爾（Intel），其因經營壓力而不得不大舉削減開支，亦在歐洲推遲了建新廠的計劃。他又提到，記憶體晶片客戶抱持「謹慎態度」，導致產能增加有限，可能是暗指三星電子。因為三星在AI領域所用到高頻寬記憶體（HBM）方面投入不太積極，導致其業務較其他競爭對手落後。

料下年華銷售佔比僅20% 個別媒體亦把ASML股價大跌、訂單不振諉過於歐美對中國的晶片設備出口禁令，但事實與之相反，若以交付的目的地進行劃分，ASML上季對中國內地的淨系統銷售收入佔比仍達到47%，按季僅回落兩個百分點，仍是收入主力，部分原因是內地客戶擔心潛在的制裁提前入貨。不過，Dassen同時預期，明年內地收入佔比將會回落至20%，即逐漸回歸至歷史的平均水平，這一比例亦與目前積壓訂單的比例相符。

ASML刻意重申AI相關需求旺盛，又聲稱長期趨勢依然非常積極，業務仍有上行的潛力，但管理層卻僅預計明年全年收入300億至350億歐元，乃先前預測範圍300億至400億歐元的低端區間。按照中位數推算，這意味ASML明年總收入將較2023年時增長約18%，而今年則因為尚餘一個季度而無法直接比較。

回顧上季度，ASML收入按年增長11.89%至74.67億歐元；純利按年增長9.72%至20.77億歐元；毛利率按年下跌1.1個百分點，至50.8%。至於本季度，行政總裁Christophe Fouquet估計，收入會介乎88億至92億歐元，毛利率料介乎49至50%。

ASML美股股價走勢