Stellantis估上季全球出貨量跌20%

近年電動車強勢崛起，直接衝擊傳統車企業務。全球第3大車廠、佳士拿母公司Stellantis現時就「相當運滯」，繼在9月下調全年經調整利潤率指引後，最新估計第三季的全球汽車出貨量亦會按年大跌20%，至只有115萬輛，主因產品組合轉型及持續削減庫存所致。

聚焦Stellantis位於北美的大本營業務，集團推算，上季出貨量下跌36%或17.1萬輛，當中有逾10萬輛是因預計年底會推出新車型而減產。歐洲方面，他們指期內出貨量下跌17%或10萬輛，主要與「雪鐵龍C3」等產品延遲發布有關。

瑪莎拉蒂交付料挫60% 不僅如此，集團旗下另一豪華品牌瑪莎拉蒂（Maserati）第三季綜合交付表現同樣失色，交付量預期將下跌60%，至2,100輛。

至於歐洲另一老牌車企，德國寶馬（BMW）行政總裁Oliver Zipse日前在巴黎車展表示，歐盟必須取消2035年燃油車禁令，否則禁令可能威脅到歐洲汽車產業，並直斥該政策「已不再現實」。

他之所以發表上述言論，與歐盟去年3月通過要求於2035年起所有新車必須為「零碳排」有關，因法例與禁售柴油車和汽油車無異。他又表示，作為二氧化碳全面減排方案的一部分，修正2035年的100%純電動車目標，可以推動歐洲原始設備生產商（OEM）降低對中國電池的依賴，從而發揮自身技術優勢。