阿里發布商用翻譯大模型

據介紹，阿里國際在去年成立的AI團隊，過去一年在40多個場景測試了AI能力，幫助50萬中小商家、涉及一億款商品。而商家的AI需求也不斷增長，在最近半年，平均每兩個月商家對於AI的呼叫量就增加一倍，用量已經突破日均一億次。