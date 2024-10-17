阿里發布商用翻譯大模型
市場對人工智能（AI）的需求不斷上升，產品也不斷推出。阿里巴巴(09988)旗下公司阿里國際副總裁兼AI負責人張凱夫表示，該公司最新研發的Marco翻譯大模型，已在公司官網上發布，開放全球用戶使用，支援中、英、日、韓、西、法等15種全球主流語種，並且該翻譯大模型目前已實現大規模商用。
據介紹，阿里國際在去年成立的AI團隊，過去一年在40多個場景測試了AI能力，幫助50萬中小商家、涉及一億款商品。而商家的AI需求也不斷增長，在最近半年，平均每兩個月商家對於AI的呼叫量就增加一倍，用量已經突破日均一億次。
京東物流接入淘寶天貓
此外，內地的「雙11」購物節如火如荼，京東物流(02618)與阿里轄下的淘天集團達成合作，入駐淘寶天貓平台商家將能夠選擇京東物流作為服務商。據悉，兩家公司的對接系統已基本完成，平台上的商家們已表達出濃厚的合作意向，消費者也可以在相關的手機應用程式（App）內查詢京東物流運輸情況。
京東物流又宣布「全球織網計劃」，計劃至2025年底全球海外倉面積將增長逾一倍，同時進一步布局建設保稅倉、直郵倉，又會提升國際速遞覆蓋範圍，今年內全球約80個國家的消費者均能夠收到來自該公司的中國速遞。
35企列手遊收入榜百大
事實上，內地消費、生活類科技不斷向外輸出。SensorTower數據顯示，9月共35個內地廠商入圍全球手遊發行商收入榜100大，合計吸金19.1億美元，收入佔比36%。其中騰訊控股(00700)繼續穩坐內地手遊發行商收入冠軍位置。同期內地iOS手遊收入榜方面，騰訊旗下《王者榮耀》、《地下城與勇士：起源》、《和平精英》和《金鏟鏟之戰》蟬聯首4位。
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