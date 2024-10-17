產經

官媒撐發展空間仍大 內房股爆升

市場靜候內地樓市續有利好政策出台。 市場靜候內地樓市續有利好政策出台。
市場靜候內地樓市續有利好政策出台。
今日由中國住建部就促進房地產市場平穩健康發展的情況舉行發布會，內地官媒周三率先發功，以《持續提振房地產市場預期》為題發表文章，指出10月上半個月，很多城市房地產市場活躍度提升，呈現企穩回升勢頭。中港兩地上市的內房股全線爆升，昨日股價升幅最大藍籌為龍湖集團(00960)，急彈7.8%，中國海外(00688)及華潤置地(01109)亦各漲3.75%及2.49%。
融創飆四成 奧園漲24%
官媒文章指，房地產業仍有較大發展空間，在於構建房地產發展新模式潛力巨大，以及其所處的地位和政策支持。各方對房地產市場的預期正在改善和提振；現時房地產市場仍處調整周期，但這有利淘汰落後產能、結構優化等。目前房地產政策調整優化的作用在持續釋放，且已呈現積極效應。隨着各地繼續堅持因城施策，加快各項政策落實，房地產市場將逐步實現平穩健康發展，民眾住房需求將得到更好滿足。
市場預期會有進一步樓市政策的好消息，刺激連日回吐的內房股趁勢反彈，融創中國(01918)昨收報3.08元，全日狂飆四成。中國奧園(03883)及萬科企業(02202)分別上漲24%及18.92%。
天津加入取消住房限購
日前天津已加入取消住房限購限售政策，內媒指，現時僅北京、上海、深圳及海南部分城市續限購，意味着內地限購城市的範圍進一步縮小。
作為房企重點融資管道之一，房企債券融資規模亦見恢復增長。中指研究院發布數據顯示，9月房企債券融資總額約428.3億元人民幣，按年增8%，因去年同期低基數影響下而轉正，惟按月仍下降22%。行業債券融資平均利率為3.06%，比去年同期下降0.62個百分點，按月卻略升0.53個百分點。
不過，大發地產(06111)公布，與間接全資子公司垠壹於周三被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該企及垠壹的臨時清盤人。大發的股份自去年4月3日起停牌，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
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