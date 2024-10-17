官媒撐發展空間仍大 內房股爆升
融創飆四成 奧園漲24%
官媒文章指，房地產業仍有較大發展空間，在於構建房地產發展新模式潛力巨大，以及其所處的地位和政策支持。各方對房地產市場的預期正在改善和提振；現時房地產市場仍處調整周期，但這有利淘汰落後產能、結構優化等。目前房地產政策調整優化的作用在持續釋放，且已呈現積極效應。隨着各地繼續堅持因城施策，加快各項政策落實，房地產市場將逐步實現平穩健康發展，民眾住房需求將得到更好滿足。
天津加入取消住房限購
日前天津已加入取消住房限購限售政策，內媒指，現時僅北京、上海、深圳及海南部分城市續限購，意味着內地限購城市的範圍進一步縮小。
作為房企重點融資管道之一，房企債券融資規模亦見恢復增長。中指研究院發布數據顯示，9月房企債券融資總額約428.3億元人民幣，按年增8%，因去年同期低基數影響下而轉正，惟按月仍下降22%。行業債券融資平均利率為3.06%，比去年同期下降0.62個百分點，按月卻略升0.53個百分點。
不過，大發地產(06111)公布，與間接全資子公司垠壹於周三被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該企及垠壹的臨時清盤人。大發的股份自去年4月3日起停牌，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：