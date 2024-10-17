官媒撐發展空間仍大 內房股爆升

融創飆四成 奧園漲24%

官媒文章指，房地產業仍有較大發展空間，在於構建房地產發展新模式潛力巨大，以及其所處的地位和政策支持。各方對房地產市場的預期正在改善和提振；現時房地產市場仍處調整周期，但這有利淘汰落後產能、結構優化等。目前房地產政策調整優化的作用在持續釋放，且已呈現積極效應。隨着各地繼續堅持因城施策，加快各項政策落實，房地產市場將逐步實現平穩健康發展，民眾住房需求將得到更好滿足。