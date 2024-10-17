創科產業革新 設百億基金

本港需要創科產業推動經濟轉型，《施政報告》稱會加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能（AI）與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，目的是有系統地建設創科產業生態圈。

盼10年內吸引千億投資 消息指，上述基金會分為5個涉足不同範疇的子基金，中美科技戰主戰場——半導體和AI是其中兩個，初步估計政府與私人資本比例不低於一比三，又會招募基金經理作合夥人，年內將訂立更多細節，冀10年內吸引1,000億元的投資。

另政府會撥15億元與業界配對成立聯合基金，優化「創科創投基金」，投資策略性產業的初創企業，提升初創生態圈建設，並會發揮港投公司「耐心資本」力量，港投將續引導和運用市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

港投公司行政總裁陳家齊表示會全力支持《施政報告》措施的推進及落實，促進生態圈更蓬勃地發展，為本港前沿科研探索、高端人才吸引，以及年輕人才的創科知識啟蒙及培育等作出貢獻。

在吸引國際初創加速器落戶香港的事務上，政府將推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以政府和機構各出資一比二的配對比例、資助上限為3,000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。

制訂新型工業發展方案 港府又表示，將制訂香港新型工業中長期發展方案，並推動成立「香港新型工業發展聯盟」，促進「政、產、學、研、投」緊密協作，構建香港新型工業合作平台，包括提供融資機會、促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作等，並會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。

另外，政府將推進第三個「InnoHK創新香港研發平台」，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，吸引世界級科研團隊與本地院校合作。