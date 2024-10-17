港冀打造國際黃金交易中心

研倉儲設施容量倍增 與內地互聯互通 黃金在大宗商品的地位舉足輕重，尤其是近年全球地緣政局動盪，造就金市的「狂牛派對」。《施政報告》昨提及，冀將香港打造成「國際黃金交易中心」，並且構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家以至投資者存放和交割實金。分析指，由於現時倫敦、紐約和上海3地已經是黃金期貨現貨的交易重地，香港想搶灘就要開闢新賽道，改用人民幣而非美元計價。

港府稱，有關推動既可令衍生金融服務應運而生，又可凸顯香港安全和穩定環境的優勢，認為投資者在港進行黃金倉儲、交易、清算和交割，開創金融業另一增長亮點。

擬推遠期掉期等產品 此外，財經事務及庫務局將會成立小組推行建立國際黃金交易中心工作，涉及強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討將黃金產品納入「互聯互通」等。據了解，新成立的小組成員包括政府部門、金融規管、業界及專業協會等持份者。

政府統計處數據顯示，現時金銀業貿易場九九金平均每日成交額升足3季，並於今年次季錄得9.75億元交投，按年及按季分別增近30%及20%。至於香港平均每年進出口約有800噸黃金，而現時位於機場禁區的黃金倉儲設施容量約150噸，使用率近乎飽和。

據悉，港府有意將黃金倉儲設施容量提高一倍至300噸，選址由機場空間以至其他地方不等，並會參考紐約、倫敦的國際標準，自行建立一套交易框架，同時研究推動黃金遠期、掉期等新產品，年底前將成立工作小組跟進。

與此同時，港府亦計劃推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等措施，吸納企業落戶，從而提高大宗商品倉儲和貿易量。

學者倡採用人幣計價 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，觀乎黃金已經採用美元計價，所以香港要「跟風」用上美元交收並無意思，反之採用人民幣計價，不僅能夠推進人民幣國際化，還可以向印度、中東等地「推銷」黃金期貨期權等衍生產品，提供另一黃金交易窗口，「食正」黃金市場重心東移的新趨勢。

之不過，香港想在黃金交易市場上分一杯羹的同時，勁敵新加坡同樣對此虎視眈眈。世界黃金協會（WGC）早前提及，新加坡鄰近全球約25%的黃金開採供應重鎮，包括澳洲、印尼、菲律賓及巴布亞新幾內亞等地，加上早已免除投資黃金的銷售稅，所以有可能成為央行黃金保管中心，反映港府的如意算盤未必可順利打響。

金銀業貿易場理事長張德熙表示，業界已準備就緒，但配套尚待再加強，首先要擴大現有黃金倉庫，其次是讓銀行支持黃金結算，第三是積極到海外推廣及宣傳。他慨嘆，本港在20至30年前是世界黃金交易中心，近年卻面對不少掣肘，鄰近地區積極爭取更大份額，令包括國際的金屬機構及人才流失至其他市場，現時須吸引有關機構回流。

現貨金周三升0.74%，每安士高見2,682.76美元。分析指，如金價企穩2,660美元，後續有望再創歷史新高。

發展國際黃金交易中心重點