七牛智能首掛冧56%膺今年跌幅王
新股市場出血！內地影片平台即服務（PaaS）公司七牛智能(02567)昨日掛牌「潛水」，收市報1.19元，較招股價2.75元「腰斬」，足足大跌56.72%，每手帳蝕1,560元，是今年新股「首掛跌幅王」。
七牛智能周三的開市表現，已承接暗盤跌勢，低開41.81%，報1.6元，其後跌幅擴大，一度勁插58.54%，低見1.14元，以此價計算，每手帳面最多蝕1,610元。
儘管如此，續有企業接力招股。內地自動駕駛服務公司地平線機器人(09660)採用同股不同權（WVR）架構，昨日起至下周一招股，以每股招股價介乎3.73至3.99元，發行約13.55億股，當中香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，集資最多54.06億元。每手600股，入場費2,418.14元，預期下周四掛牌。
值得留意的是，該公司是次引入阿里巴巴(09988)、法國富豪Rodolphe Saade及其家族辦公室Merit France SAS、寧波市國資委有份持有的投資基金寧波甬寧高芯SP共4名基礎投資者，合共認購約2.19億美元（逾17億港元）等值股份，以集資上限計算，佔發行規模逾31%。不過，首日公開發售認購反應慢熱，孖展認購尚未足額。
華潤飲料孖展超購58倍
至於今日第三日招股的樽裝水「怡寶」生產商華潤飲料(02460)吸金力極強，孖展認購按日大增約1.25倍，至329.81億元，超購逾58倍。該企將於明日截止認購，預期下周三掛牌。
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