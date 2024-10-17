增加人幣計價投資產品 債券通或擴容

香港金融戰略的火藥，集中深化互聯互通機制，推動兩地資本的跨境流動，並強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位。港府揚言要助力人民幣國際化，也致力增加離岸人民幣流動性，更會提供更多以人民幣計價的投資產品，包括擴大人民幣股票範圍、擴大人民幣債券發行市場，本港銀行界普遍對此表示期待。

港府昨再次重申持續優化互聯互通機制的決心，提及會研究優化「跨境理財通」，即有機會發展「跨境理財通3.0」；也會積極與內地商討為「債券通」（南向通）適度擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如納入證券、保險等非銀行金融機構，意味面世逾4年的南向通有望擴容；同時，豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套，積極研究、適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等各種產品和安排。

升級買債中央結算系統 比起目前僅能投資債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元或人民幣債券，港府計劃升級CMU，以便利國際投資者以不同幣種結算各類資產。固定收益市場的基建亦會提升，例如為人民幣計價的回購交易建立中央清算系統，使在港發行的國債於離岸市場成為更受歡迎的抵押品。

為豐富離岸人民幣業務，當局會善用與內地的貨幣互換協議，讓香港金管局更好支持香港經貿發展；提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力，便利離岸人民幣市場的全球結算；探討提供更多元化的離岸人民幣融資渠道，均有助增加離岸人民幣流動性。

銀行界歡迎 料便利外資 渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀稱，期待香港推出更多人民幣計價的投資產品及優化「跨境理財通」等，便利國際和本地投資者更有效把握內地金融市場開放和經濟增長所帶來的機遇。

昨日人民幣匯率窄幅波動，即使由官方開出中間價報7.1191兌每美元，下調361點子，但在岸人民幣下午4時30分報7.115，略跌3點子；離岸人民幣則企穩7.12算，低見7.1211，即每百港元兌約91.65元人民幣。