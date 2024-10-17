股票印花稅不減 4措施優化證券市場

一如市場預期，港府未有在新一份《施政報告》調低股票印花稅，惟用了頗大篇幅講述加強國際金融市場的措施，包括完善證券市場、加強國際風險管理中心、資產及財富管理中心地位。業界普遍認為，新措施將有助提升香港競爭力。

《施政報告》指，進一步優化證券市場主要有4招，包括開拓海外新資金，將落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股；爭取企業上市，善用跟內地市場互聯互通優勢，吸引國際企業、內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性新股發行。

會計界籲引入新股通 澳洲會計師公會大中華區分會會長葉耘開建議，政府可以考慮引入「新股通」，讓兩地投資者能互相參與認購兩地新股，另為GEM（前稱創業板）建立一個彈性的上市機制，以因應市況調整。為增加香港ETF的市場吸引力，建議考慮擴大產品的多樣性，並提供更全面的ETF資訊，以助公眾理解數碼資產等複雜概念，進一步提升香港市場的吸引力和增加交易量。

身處全亞洲保險公司最集中和保險密度最高的地方，為進一步提升香港的競爭力，香港保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求，豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都等基建投資。港府亦會繼續爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司。周大福人壽表示，歡迎《施政報告》強化香港國際風險管理中心地位，並指會全力配合香港保險業聯會，加速本港保險業成為大中華區基礎建設投資的機構投資者。

至於家族辦公室的發展藍圖，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。港府打算全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。