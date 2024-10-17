中港擬推實時小額跨境支付

港人遊泰國可以使用轉數快（FPS），《施政報告》則為FPS新增一個目的地—內地。港府昨日表示，金管局正與中國人民銀行推動兩地快速支付系統互聯，即FPS連接內地的網上支付跨行清算系統（IBPS），方便兩地居民實時小額跨境支付。

金管局副總裁李達志8月初與人行副行長陸磊會晤時，雙方經已簽了《關於開展內地—香港跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，奠定相關合作框架。

消息人士則指，FPS與IBPS實現互聯後，本港及內地居民可進行實時小額跨境支付，港人在內地消費時，可用FPS增值內地的支付系統，至於對接內地哪一個支付系統尚在研究當中，詳情有待金管局公布。港府又稱會落實香港註冊銀行在內地的分行，在內地發行銀行卡。

研央行數碼幣跨境支付 本港近年亦一直推動跨境支付的金融科技（FinTech）。港府昨稱，推動以央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付應用—金管局正積極在mBridge（多種央行數碼貨幣跨境網絡）的基礎上，測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案及場景，擴大公私營機構的參與度。事實上，這個項目已被視為防止地緣政治風險干擾外貿的潛在應對方案。

港府又表示，金管局正推動「Ensemble」金融市場基建項目，探索現實世界資產代幣化的應用，以及利用數碼貨幣進行銀行同業結算，促進相關資產交易的發展，又透過「穩定幣發行人沙盒」讓潛在發行人測試業務計劃和應用場景，並聯同財庫局今年內提交條例草案，規管法幣穩定幣發行人。

其他金融科技方面，港府稱，財經事務及庫務局會就虛擬資產場外交易的規管完成第二輪諮詢，並提交規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制，推動現實世界資產代幣化及數碼貨幣生態系統。此外，金管局即將推出「數碼債券資助計劃」，鼓勵更多金融機構及發行人在資本市場交易中採用代幣化技術。