地產股升少截 恒指倒跌

新地恒地新世界曾漲逾4% 港府在新一份《施政報告》再度與金融管理局合力刺激樓市，並有着墨吸引更多訪港旅客，扭轉港人外遊所流失的購買力沒有得到補充的挑戰。然而，以本港發展商為主的「概念股」升勢未能持久，港股大市亦未有被優化證券市場的幾項措施推高，恒生指數全日表現反覆，倒跌收場，繼續打「兩萬關保衞戰」。

港股近日市底轉弱，恒指昨早段再下試兩萬點關，低見20,131點，跌187點，其後持續好淡爭持，儘管午後一度倒升229點，高見20,548點，但尾段沽壓再佔上風，收市倒跌31點，收報20,286點，連跌3個交易日。至於國企指數全日跌9點，收報7,267點；科技指數跌48點，收報4,402點。

摩根士丹利指出，港府最新的樓市刺激算不上大利好，但由於未來5年住宅地供應仍少（每年1.6萬伙私樓），可望支撐樓盤售價，暫時偏好新地和恒地；兩股也是瑞銀目前的首選。

另一美資投行的分析員指，新修訂的投資移民計劃並未如外界憧憬般強勁，對樓市幫助有限，「你話如果高才通啲錢可以閉環咁嚟香港買樓就唔同講法，真係可以改寫成個樓市」。至於金管局再放寬非住宅按揭，對整體樓市刺激亦不會很大，因為面向大眾市場的住宅已沒有太多放寬空間，但應該會刺激投資需求，尤其是現在已有成交的租金回報率高於按揭成本。

他又指，金管局把所有非住宅物業的按揭成數上限提高到七成，本身不能為商用物業帶來多少購買力，反而銀行未必再需要為物業價值下跌提早收回貸款（Call Loan），為相關貸款再融資可以較鬆手。

零售板塊難寄厚望 總而言之，該分析員認為，本港物業市場的利好和利淡因素沒有因為《施政報告》有明顯改變，利好主要仍是息口下跌，繼續預期樓價明年有個位數幅度的回升，跟大摩的5%幅度相若。

成交再縮 沽空率降 港股昨日總成交額再縮至約2,084億元，為9月24日中央開展「放大招」救市以來最低，「北水」亦轉為淨賣出15.46億元，但沽空比率回落至10.4%。綜合市場分析，儘管《施政報告》未有太多利好，但內地仍有刺激經濟的措施，恒指如能守穩20,000點大關，不必對後市過悲。

地產股昨日尾市升勢大幅收窄。（中新社圖片） 恒生地產分類指數走勢 恒指昨日表現波動 地產相關股昨普遍上揚