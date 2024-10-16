中港金融欠戰略 彰顯互聯力太弱

中國經濟今年第三季增速明顯放緩，內外交困，通縮與就業市場不穩等風險上升，促使當局在十一長假前出重拳救市，中港股市一度急升，但後勁不繼。中港金融互聯基建日趨完善，但在提振市場的手段，協調資金流動等方面的能力仍有不足，得及早檢討，提升戰略，始有望將刺激措施的效用和振興資本市場的目標做得更好。

過去歐美資金主導港股，港股的起跌周期有其規律，投資銀行瞄準有需要融資的新興產業或企業，在市場以研究分析等推廣相關的主題和概念，吸引資金關注，為相關資產的估值定價鋪路，繼而配對基礎投資，籌備相關企業在市場上市融資。產業與企業得到資金應付業務發展，投資者也找到投資目標，各得其所。資金流入帶動資產估值向上，促進財富效應。作為支柱產業的金融業發展興旺，帶動百業景氣，推動經濟增長，到資產現泡沫，市場作出修正，過後又迎來新的周期，周而復始。過去國企股、紅籌股、科網股等歷次股市熱潮，都有着這軌迹。香港國際金融中心也是經過歷次周期的洗禮，改革發展而成就以來。

歷史及中美博弈的地緣政治因素影響下，這幾年香港與內地股市表現同步，估值低迷，流動性不足問題凸顯，實際上也是中資取代歐美資金主場地位的過程。這期間中港市場都進行了多方面改革，擴大互聯互通規模，「北水」成為港股的主要參與者。香港還順應國策，加強與非美體系的經貿金融聯繫，積極吸引東盟、中東等資金參與。

如今中國經濟面臨困難，除了財政及貨幣政策支持外，也極需要發展資本市場作配合。近月中港股市大升，成交放量，吸引全球資金目光，惟大升過後，政策消息消化了，投融資市場活動節奏卻跟不上，缺乏主題與概念，新股市場似暖還寒，也未見中東及東盟等外資適時出力撐場，股市氣氛降溫甚至面臨「速凍」風險，資金信心開始動搖。

中國作為世界第二大經濟體，貨物貿易出口連續15年保持全球第一，也是全球消費與製造大國，中國資產怎樣看也不缺包裝條件，更何況內地正推行規模可能前所未有的刺激經濟措施，偏偏股市未能予人足夠信心。港股擔當中國資產的國際推銷員，但表現被動平庸，上市條例多方面降門檻，也聲言不缺新股申請，但審批與投融活動偏偏不配合，沒有做出牛市的大旺勢來。資本市場脈絡沒連貫打通，看不到配合大形勢的高度專業投融戰略與操作，自然也無法完美彰顯中港互聯應有的功能。

人靠衣裝、佛靠金裝，資本市場運作、更優質的資產須靠高效包裝推銷，市場逐步建立主題，資金、回報、風險管理等良性循環。香港需要有強勁的金融產業，金融精英掌握國際資金流向及出謀獻策，配合國家戰略打好全球資本戰。外行領導內行，聚不到人才與錢財；口號式的宣傳，說了等於做了，沒能掌握優勢，更遑論要走在新經濟時代尖端。如何當好國家的國際金融中心，應對百年變局的挑戰，香港得深切反省，無負重任。