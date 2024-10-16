股市估市：恒指或下試19362點

內地財政部10月新聞發布會有兩大亮點，分別是計劃單次增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，以及用好專項債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房，就地方債及內房對症下藥。

雖然整體措施未見具體實質數字，短期或損投資情緒，但財政部表示未來仍有較大的舉債空間和赤字提升空間，顯示放寬財政的立場，中央願意加槓桿。中線留有想像空間，市場焦點放在月底及12月的重要會議，投資者近期將重新定價政策預期。

另外，美國就業數據強勁、核心通脹超預期，抑制減息空間。市場討論經濟由軟着陸，轉至不着陸。美債利率、美匯指數回升，中美息差再次拉闊，離岸人民幣兌每美元一度失守7.13，拖累中資股表現。恒指若未能守住9月底上升裂口19,954點，有機會進一步下試19,362點，相當於由9月低位16,964點升至10月高位23,241點按調整黃金比率0.618倍。

由於看好公司龍頭優勢，擴大規模效應，增強成本控制能力。在價格戰持續的背景下，公司具備定價能力，能消化競爭壓力。新車上市，加上海外發力，有助推動銷量及收入增長。而且公司近年加快海外建廠，可分散關稅措施風險。估值上，現價對應2024財年預測市盈率20倍，低於過去5年平均水平，向上阻力位315元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）