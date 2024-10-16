輪商建議：投資窩輪留意到期日 街貨量

早前投資氣氛改善，相信不少新手投資者可能希望入市，如計劃利用窩輪部署有甚麼需要留意？

不少投資者或會以輪價及實際槓桿高低來作選擇，偏好選擇輪價面值較低及槓桿較高的產品。然而，這樣做容易忽略窩輪到期日，而購買了一些即將到期的產品。窩輪的時間值會每日遞減，愈接近到期日，每日損耗幅度會愈大，很多時會抵銷部分或甚至完全抵銷相關資產的表現。出現投資者誤以為「看中了方向但窩輪不跟升」的情況。

除此以外，投資者揀選輪證時亦應留意街貨量，因部分受歡迎的輪證條款街貨量或相當高，這些產品價格有機會較受市場供求影響。當一隻輪證的街貨量達至100%時，即發行商發行的股數已全數沽出，由市場上的投資者持有，故發行商此時只能提供買入報價，直接從投資者手上買回產品，才可以繼續提供賣盤。於街貨量100%的時候，有投資者以遠高於理論價格掛出賣盤，而又有投資者願意以此價錢成交的話，將令市場價格高於理論價，即俗語所稱的「接貴貨」。

引伸波幅影響輪價 值得留意是，輪價亦會受引伸波幅影響，引伸波幅是指市場對個股或指數等相關資產，在一段時間內波幅的預期，即向上、向下波動性有多大。如引伸波幅上升，理論上對輪價有利，反之如引伸波幅下跌，則對輪價不利。

近日恒指由高位逐步調整，波動性較月初下降，如參考反映恒指期權波動性預期的「恒指波幅指數 」(VHSI) ，自上周高位44%水平大幅回落至30%之下，反映市場預期恒指後市波動性或減低。如投資者於上周在引伸波幅處於高位時以窩輪部署，宜留意輪證持倉本周表現或會受影響。投資者需了解引伸波幅較不穩定時或會影響到輪證表現。如投資者希望減低相關影響，可考慮較貼價及年期較長的條款，這類條款對引伸波幅敏感度相對會較少。

新手投資者欲使用窩輪部署後市時應謹記留意到期日和街貨量，選擇適合自己風險胃納的產品。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部