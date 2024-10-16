宏觀剖析：美息恐減過龍重燃通脹

美國聯儲局以半厘的減幅開啟減息周期，通常會引起投資市場關注。該局曾於2001年1月和2007年9月（即美國經濟陷入衰退前3至4個月），以及在2020年3月全球疫情爆發之初實施同樣舉措。因為該舉動，以往曾假設聯儲局會借鑑1995年、1998年和2019年中期調整的做法，在上述3次調整中，經濟增長放緩（而非衰退）促使當局以常規的0.25厘減幅開始。

不過，是次聯邦公開市場委員會（FOMC）選擇更激進的半厘減幅。聯儲局主席鮑威爾在記者會上試圖將此定位為「重新校準」，並多次提到該點，同時強調貨幣政策的作用存在長期且可變的滯後。他暗示目前所處的經濟周期階段，利率過於緊縮，聯儲局亦希望盡快回到中性水平。

料年內再降兩次共半厘 雖然可以理解鮑威爾的邏輯，但如此激進的貨幣寬鬆步伐是不必要的。中性是一個不精確的概念，它不是一個可測量的數字，而是一個理論上的利率水平，既不會太緊縮，也不會太寬鬆，以使經濟增長和通脹回到穩定及可預測的軌道上。不過，如果出現激進的減息周期，同時美國經濟若比聯儲局政策制訂者預期的更有韌性，美國貨幣政策最終可能過於寬鬆，或會低於中性水平，而重燃通脹餘燼。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）似乎也有相同顧慮，在9月份的議息會議上支持減息0.25厘。她認為，美國勞動力市場雖然近期受數據計算和移民問題影響而出現疲軟迹象，但仍然接近充分就業。儘管通脹已經明顯緩和，但她認為宣布勝利為時尚早，因此最好以適當的步伐前進，以避免不必要地刺激需求。

然而，鮑曼顯然處於少數派。聯邦公開市場委員會成員對2024年底利率的「點陣圖」預測，到年底將在目前4.75至5厘的聯邦基金利率區間基礎上再減息半厘。

儘管此舉有點過度，但最好不要與聯儲局對着幹。因此，目前預計當局在11月和12月分別減息0.25厘，而此前只預計會在12月減息。與此同時，由於9月份減息幅度比早前預期的多，故上調原本已高於共識的2025年經濟增長2.1%預測。

2026幣策鬆緊視乎物價 現時依然懷疑聯儲局會否如點陣圖所示，在2025年再減息一厘。而目前估計該局在2025年3月和6月分別減息0.25厘，然後暫停減息步伐，以評估屆時已經實施的寬鬆政策（累計減息1.5厘）的效用。如果通脹隨後保持受控，這應該為2026年的進一步適度放寬貨幣政策打開大門。

目前尚不清楚是否投資市場的狀況，引致聯儲局在9月份減息半厘，即使如此，該局不應將此方法變成習慣。最新的預測包括一個「激進減息」情景：在這種情況下，對經濟增長前景的擔憂說服委員會實施市場所預料的激進減息，這可能會導致通脹步伐重新加速，並促使委員會不得不掉頭加息。

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