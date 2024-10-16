住宅租賃：菁雋開放式每呎$51租出

租盤短缺，刺激租金持續向上，納米盤被搶租，屯門菁雋開放式單位獲機組人員零議價下承租，呎租約51.8元。

YOHO Town月租3.5萬新高 大灣置業陸家民表示，上述單位為高層3室，實用面積約164方呎，有外籍機組人員參觀東涌及屯門多個屋苑後，認為屯門細單位選擇較多，租金較低，睇樓僅約一日，即以該單位的月租開價8,500元租用上址，原業主於2019年以307萬元購入，租金回報率逾3.3厘。

大型私人屋苑租金近期頻頻破頂。中原王勤學稱，元朗YOHO Town的3座頂層單位，實用面積約840方呎，三房間隔，連有平台及天台，獲金融界租客以月租3.5萬元租入，呎租約41.7元，租金及呎租均創屋苑歷史新高。

入伙新樓租盤被高追。美聯張曉盈指，西南九龍維港滙I的1座高層C室，實用面積約966方呎，套三房連儲物室及工人套房設計，內地租客為方便往返兩地，以每月6萬元承租，呎租約62.1元創同戶型新高。