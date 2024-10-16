二手成交：康怡貶26% 太古城高位冧三成半

施政報告公布前夕，藍籌盤連錄蝕讓及低價成交，中產屋苑鰂魚涌康怡花園兩房單位，剛以約618萬元成交，逾6年帳面貶值約26.9%。

市場消息透露，上述G座低層單位，實用面積約529方呎，成交呎價約11,682元。原業主2018年初登記購入，帳面虧蝕227萬元。

同區太古城本月連錄「6字頭」成交。消息稱，屋苑太湖閣低層A室兩房戶，實用面積約583方呎，叫價688萬元，減價至646萬元沽出，呎價約11,081元，重返2013年水平，較高峰時大幅跌價逾35%。

大興花園358萬易手 上車盤業主拒絕再等。消息指，沙田第一城45座中層A室，實用面積約284方呎，成交價388萬元，呎價約13,662元，原業主持貨僅約兩年，帳蝕71.8萬元，跌價約15.6%。

二手市場昨單日再增至少10宗蝕讓，大多為中細價私樓。中原鍾宏遠表示，屯門大興花園2期9座高層B室，實用面積約468方呎，減價42萬元，區內租客以358萬元購入，呎價約7,650元，原業主持貨約6年帳蝕132萬元，單位貶值約26.9%。

世紀21天生置業凌嘉豪指，同區海景花園8座中層C室兩房戶，望海景，有裝修，成交價298萬元，低估價約24%，呎價約5,120元。

新港城兩年輸逾百萬 馬鞍山新港城10月爆蝕讓潮。中原胡耀祖表示，最新錄L座低層2室兩房以516.8萬元成交，呎價約14,237元，僅約兩年帳面跌價約101.2萬元。

將軍澳日出康城連錄損手個案。利嘉閣鄭啟聰稱，GRAND MARINI第2B座中層B室兩房戶，議價後以690萬元成交，呎價約13,218元，較2019年一手購入價低89.9萬元。中原關偉豪指，LP6第3座低層B室套三房戶，以970萬元易手，約5年貶值約20.9%。