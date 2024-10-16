Blue Coast II天璽‧天周六掀搶客戰
一眾發展商趁樓市旺勢，全速賣樓。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，將於本周六出擊，首輪發售256伙，折實平均呎價約21,761元。消息指，項目過去5日累收約6,000張入票，暫超額認購約22倍，將於周五截票。
集團營業部首席經理郭子威表示，首輪先推第5座，稍後推售的第3座單位或有5至10%加價空間。集團營業部助理首席經理楊桂玲指，首批發售151伙兩房戶及105伙三房戶，折實價921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價約18,998元起。
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，於同日正面對憾，周六作第三輪銷售，共推售248伙，當中215伙屬價單單位，折實平均呎價約22,120元。新地副董事總經理雷霆稱，該盤昨招標售出10伙，吸金逾3.6億元。
新地代理總經理胡致遠稱，周六發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，當中逾60伙售價已上調約3至8%，最新折實價509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價約17,054至27,561元。最新招標沽出單位包括第3座（Peak Tower）32樓B室，實用面積1,985方呎，成交呎價約35,214元。
YOHO Hub II下周一賣25伙
同系的元朗站The YOHO Hub II提價加推，將於下周一推售25伙，折實平均呎價約14,899元。新地代理執行董事陳漢麟指，將出售11伙兩房戶及14伙三房戶，折實價715.2萬至1,332.48萬元，折實呎價13,254元起，部分單位售價輕微上調1至2%。
該公司旗下啟德天璽•海，昨招標沽出第5座17樓B室，實用面積1,366方呎四房，成交價6,112.3萬元，呎價約44,746元。
天瀧55個現樓單位將招標
恒基地產(00012)等6大發展商的啟德天瀧，落實周六起招標發售55伙臨海現樓單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，涵蓋18伙三房戶及37伙四房戶。現樓單位已於本周起正式開放予公眾參觀。
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