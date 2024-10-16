Blue Coast II天璽‧天周六掀搶客戰

郭子威（左）稱，Blue Coast II首輪發售單位按定價計，市值約39.9億元。

集團營業部首席經理郭子威表示，首輪先推第5座，稍後推售的第3座單位或有5至10%加價空間。集團營業部助理首席經理楊桂玲指，首批發售151伙兩房戶及105伙三房戶，折實價921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價約18,998元起。

新地代理總經理胡致遠稱，周六發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，當中逾60伙售價已上調約3至8%，最新折實價509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價約17,054至27,561元。最新招標沽出單位包括第3座（Peak Tower）32樓B室，實用面積1,985方呎，成交呎價約35,214元。

YOHO Hub II下周一賣25伙 同系的元朗站The YOHO Hub II提價加推，將於下周一推售25伙，折實平均呎價約14,899元。新地代理執行董事陳漢麟指，將出售11伙兩房戶及14伙三房戶，折實價715.2萬至1,332.48萬元，折實呎價13,254元起，部分單位售價輕微上調1至2%。

該公司旗下啟德天璽•海，昨招標沽出第5座17樓B室，實用面積1,366方呎四房，成交價6,112.3萬元，呎價約44,746元。