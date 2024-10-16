長沙灣新盤454萬入場

瑜悅折實每呎14888元 同區8年低 儘管近日一手交投暢旺，但新盤低開策略未變。華懋集團與市建局合作的長沙灣瑜悅，於施政報告發表前一日迅速部署推盤，兩個示範單位於昨日曝光，同日公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約14,888元，屬同區逾8年新低。一房戶折實價約454萬元起，項目最快下周開售。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批定價參考毗鄰港鐵站的一手樓盤，而且較區內新盤有約兩成折讓，形容為「激安價」，相信買家能夠「很激動地安居樂業」。首批單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積343至594方呎。

開放兩示範單位吸客 該集團銷售總經理陳慕蘭指，價單提供4項付款方法，120天即供可享最高16.75%折扣，折實價454.54萬至1,008.15萬，折實呎價13,252元起，售價及呎價最低均為7樓F室，為實用面積343方呎一房戶。價單所見，首批有13伙一房戶的折實價低於500萬元。

該盤預計關鍵日期為明年6月18日，價單同時提供建築期付款計劃，折扣率15.75%。該集團銷售經理馮晉傑指，是次特設「不息供本」80%備用按揭建築期付款，享11.75%折扣，首年不需繳付利息，可分12期每月供款，每期償還金額為樓價0.25%。最新開放兩個無改動示範單位，兩房示範戶參照28樓J室為藍本搭建，實用面積497方呎。

資料顯示，同區今年有3個新盤推出市場，對上為6月開價的恒珀，首批折實平均呎價約18,754元。對上首批開價最低，為2016年7月的尚都，當時折實呎價約13,847元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，項目定價較同區一手貨尾低15%，料吸引投資客入市。美聯物業住宅部行政總裁布少明料，項目呎租可達55元水平，租金回報約5厘。

一房無改動示範單位參照28樓C室為藍本搭建，實用面積350方呎。 瑜悅首張價單詳情