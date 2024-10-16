簡訊一覽
●廸生創建(00113)公布，證監會在市場失當行為審裁處對公司、執行主席潘廸生及首席營運官潘冠達展開研訊程序。事緣公司在2020年1月初刊發公告，披露PayPal收購公司持少數權益的Honey Science Corporation，變現折合約11.51億元。證監會稱公司應更早披露交易，公司和潘氏父子違反證券條例的披露規定，潘廸生在公告刊發前透過關連公司EAL買賣公司股份，被指違反證券條例的內幕交易條文。公司和潘氏父子強烈否認。
●中國中免(01880)公布，儘管內地不斷擴大外國旅客免簽入境，北京和上海機場分店銷售顯著上升，但首3季累計，收入按年跌15.38%至430.2億元（人民幣‧下同），純利按年挫24.7%至39.2億元。扣除中期業績，上季收入按年跌21.51%，純利按年跌52.65%。
●大酒店(00045)委任Benjamin Julien Arthur Vuchot接替郭敬文做執行董事兼行政總裁，明年3月3日起生效。
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