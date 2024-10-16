產經

簡訊一覽

●信和置業(00083)主席黃志祥的胞弟、新加坡地產商遠東機構主席黃志達，上周三再增持維他奶國際(00345)，持股由5.85%升至6.43%，涉資約3,799萬元。黃是透過新加坡飲品公司楊協成及其家族辦公室投資維他奶。
●高鑫零售(06808)公布，據現通過全資附屬吉鑫及淘寶中國間接持有高鑫已發行股本約73.66%的阿里巴巴(09988)告知，吉鑫及淘寶中國等與有意要約人就可能要約的主要條款，以作出任何不可撤回承諾的討論正在進行，阿里亦正與若干其他人士進行討論，惟該等討論未必會達成任何協議或交易，高鑫股份今早復牌。另高鑫預期，截至9月底止上半年稅後溢利約1.5億至兩億元人民幣，按年虧轉盈。
●廸生創建(00113)公布，證監會在市場失當行為審裁處對公司、執行主席潘廸生及首席營運官潘冠達展開研訊程序。事緣公司在2020年1月初刊發公告，披露PayPal收購公司持少數權益的Honey Science Corporation，變現折合約11.51億元。證監會稱公司應更早披露交易，公司和潘氏父子違反證券條例的披露規定，潘廸生在公告刊發前透過關連公司EAL買賣公司股份，被指違反證券條例的內幕交易條文。公司和潘氏父子強烈否認。
●中國中免(01880)公布，儘管內地不斷擴大外國旅客免簽入境，北京和上海機場分店銷售顯著上升，但首3季累計，收入按年跌15.38%至430.2億元（人民幣‧下同），純利按年挫24.7%至39.2億元。扣除中期業績，上季收入按年跌21.51%，純利按年跌52.65%。
●大酒店(00045)委任Benjamin Julien Arthur Vuchot接替郭敬文做執行董事兼行政總裁，明年3月3日起生效。
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