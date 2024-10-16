智能手機出貨連增4季

全球智能手機出貨量開始復甦。市場調查機構Canalys推算，第三季全球智能手機出貨量按年增長5%，連續第四季上揚。其中，三星以稍微的優勢力壓蘋果公司（Apple Inc.），出貨量問鼎市場之冠，而兩企上季的市場份額同樣是18%。

Canalys稱，數據反映一眾手機廠商受惠新興經濟體對手機的強勁需求，以及北美、中國和歐洲市場處於換機周期早段等因素。不過，他們補充，觀乎首5大廠商之間的差距已經收縮，估計日後競爭格局只會更加激烈。

Apple去季出貨創紀錄 此外，Canalys提及今年第三季，由於市場對iPhone 15系列以及舊機型需求持續強勁，加上北美和歐洲等地民眾於疫情期間購買的設備正進入換機潮，帶挈Apple的手機出貨量達歷來同期最高，從未如此接近全球出貨量第一的寶座。他們預計，隨着Apple Intelligence擴展到iPhone 16系統，有助Apple今年保持強勁增長，發展勢頭可延續到明年上半年。

另一研究機構IDC的數據亦顯示，第三季全球智能手機出貨量逾3.16億部，按年增4%，市佔率排名依次是三星、Apple及小米。