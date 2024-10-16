油價曾挫5% 大行仍估最牛今季闖120關

據報以色列不打算攻擊伊朗的石油和核設施，原油價格周二應聲插水，倫敦布蘭特期油曾挫5.56%，每桶低見73.34美元，紐約期油一度失守70美元關口，曾挫5.56%至69.72美元。然而，大部分人不信中東會平靜下來，投資銀行花旗預言油價本季或明年首季有機會突破每桶100美元。

瑞銀全球財富管理全球外匯及大宗商品主管Dominic Schnider表示，以色列的「忍手」有助降低石油供應風險，並降低地緣政治風險溢價的需要，但油價如此受壓，凸顯舊有的需求擔憂。

花旗將中東局勢轉壞作為油價的「樂觀」情況（bull-case），布油「最牛」或將見每桶120美元，較原來的預測80美元上調五成，又認為目前有20%機會出現與2022年（俄烏戰爭爆發）相似的供應受阻情況，令市場感到恐慌。

該行維持在基礎情況下的油價預測，即布油今年第四季平均為每桶74美元，明年首季回落至65美元，主要反映基本需求疲弱。同期悲觀情況（bear-case）預測則為平均每桶60美元和55美元，主要反映石油出口國組織及盟友（OPEC+）可能於12月開始增產，以及供應受干擾風險下降20%。

3央行罕表態支持買金 事實上，不少人都為局勢緊張做準備，國際貨幣基金組織（IMF）基於衞星資訊監測船舶航行的「港口觀察」數據發現，10月2至8日經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸船日均僅為52艘，與上年同期相比減少23%，估計是船隻怕駛近該區會遭受攻擊。

市況不穩，對黃金需求上升。在倫敦金銀市場協會的年度行業會議上，墨西哥、蒙古和捷克央行官員罕見表態，支持增持黃金。其中墨西哥銀行國際儲備總監Joaquín Tapia表示，考慮到目前利率下行、政治局勢緊張、美國大選等諸多不確定情況，「也許我們會增加黃金的投資份額。」現貨金昨曾升0.3%至每安士2,656.73美元。