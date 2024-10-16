美傳限英偉達等向波斯灣國家售AI晶片

人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia）股價周一再度破頂，不久即傳出現屆美國政府初步討論過限制英偉達等美國公司，向特定國家售賣尖端AI晶片，以國家安全利益為由為出口許可設限，針對近年愈來愈有興趣興建AI數據中心的波斯灣國家。

沙特有大學停與華拓AI 現時華府把限制英偉達和超微半導體（AMD）向亞洲、非洲和中東等40多個國家出口AI晶片，擔心有關晶片最終流至中國。對於阿聯酋和沙特阿拉伯來說，好消息是當局同時會制訂一個新的政策框架，放寬出口許可的審批流程。

不過，沙特要食中美兩家茶禮殊不容易。沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學新任校長Edward Byrne承諾，將在AI領域停止任何與中國的合作，以免危及該校獲取美國製造的晶片。

這位教授斬釘截鐵道，跟美國的合作至關重要，「我認為與中國在許多領域有合作空間，但在美國政府對獲取國內技術有非常嚴格指引的領域則不然。」因此表明優先考慮與英國、歐洲及美國的關係，承諾會完全遵守所有相關的國家法規，以確保研究人員取得進行工作所需的AI技術。

滙豐估台積電股價升43% 另邊廂，滙豐環球研究相信，英偉達最重要的合作夥伴——周四放榜的全球最大晶片代工商台積電，兩納米製程技術加速量產和定價提升，將推動未來兩年利潤率擴張，並預計台積電資本支出明年繼續增長，把明年相關預測上調至390億美元，原因是繼續擴充CoWoS（先進封裝技術）的產能，以滿足AI相關需求。該行相信，兩納米製程的產能利用率有望高於3納米，定價高出33%，上調台積電目標價至1,535元新台幣，比昨日收市價高43.45%。

野村亦表示，台積電是AI周期中的核心半導體持倉之一，上調目標價至1,355元新台幣。儘管佔台積電營業收入逾80%的非AI晶片有下行風險，但明年有望出現顯著的周期性反彈，又預計英偉達Blackwell晶片等產量上升將支撐5納米、4納米和3納米的產能利用率，進而推動本季營收按季升一成以上。不過，就算英特爾（Intel）可能將兩成Panther Lake晶片交給台積電代工，該行認為不會令台積電收入顯著增加。