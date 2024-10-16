高盛上季多賺47% 投行生意勁

美股屢創新高，在資本市場活躍的推動下，華爾街投資銀行高盛上季業績表現仍然不俗。該行上季收入按年增長7.46%至126.99億美元，純利按年增長47.71%至27.8億美元。單計投資銀行的收入，於上季按年增幅為19.87%，是除了淨利息收入（NII）以外增長最快的收入來源。

美銀花旗淨利息收入減 要留意的是，如今美國已進入減息周期，傳統上不利於銀行的息差，因此接下來數季各大銀行的NII可能會顯著轉弱。在截至9月底止一季內，高盛的NII為26.23億美元，按年大增69.55%，亦是貢獻上季業績的主要動力之一。然而，美國銀行（BofA）上季的NII卻不升反跌，按年減少2.86%至139.67億美元；花旗的NII更倒退3.36%。

美銀上季收入為253.45億美元，按年增長0.7%，純利按年倒退12.24%至63.8億美元，主因正是來自NII的倒退以及信貸損失撥備（PCL）上升。美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）在新聞稿中淡化了NII的按年倒退，稱該數字錄得按季增長；又強調投資銀行及資產管理業務的表現不錯。

花旗上季收入按年增長0.87%至203.15億美元，純利卻跌8.68%至32.38億美元。行政總裁范潔恩表示，會加大投入推動業務變革，又指服務部門取得強勁增長。該行上季投資銀行收入達9.34億美元，按年增長31.36%。