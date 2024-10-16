大戶掃美股掟債券

現金持倉降至3.9% 樂觀指數漲幅逾4年最勁 美股近日再創新高之際，基金界對於市場的前景依然樂觀。美國銀行（BofA）的機構投資者調查顯示，10月受訪大戶對於市場的樂觀情緒指數創下2020年6月以來的最大升幅，這體現於現金持倉從4.2%顯著跌至3.9%，以及大舉增持股票和減持債券。基金界「一哥」貝萊德（Blackrock）旗下的貝萊德智庫（BII）亦繼續看好美股，並指人工智能（AI）建設與應用創造了各產業的投資機會。

在最新一份報告中，BII全球首席投資策略師李煒與其團隊指出，「廣泛的盈利增長」以及企業質素的改善，使得該機構整體上看好美國股市。在債市方面，BII較看好高質素的短期信貸，對美國長期國債看法則偏向「中性」。由此可見，BII立場與美銀的調查結果基本上一致，而且近期美國10年期債息重新反彈至4厘以上，亦印證基金看好美國經濟的趨勢。

傳統而言，美國長期國債屬於避險工具，債價一般與股市走勢呈相反方向。隨着近日美股再創新高，債息抽升（債價下跌）反映大戶的風險偏好有所上升，資金開始從債市流向股市。瑞銀亦把標指明年底目標調高400點至6,400點，主要基於美國經濟明年在減息的加持下增長1.6%，預期融資成本下降亦有助企業降低利息支出和違約風險。

料AI熱潮仍具機遇 然而，不是所有大戶都一面倒看好美股。美國最大養老基金之一、教師退休基金會（TIAA）旗下資產管理機構諾偉（Nuveen）的首席投資官Saira Malik提醒，本季美股業績期開始，企業財報能否推動市場走高「仍是一個懸而未決的問題」，倘若盈利增長放緩，可能會對股市帶來阻力。

就行業而言，她仍然看好醫療保健、科技，以及通訊服務領域（按照傳統的分類，許多互聯網公司歸類為通訊服務行業）的價值。她認為醫療保健具防守力、基本面吸引；科技和通訊服務則繼續受惠AI熱潮。

道指早段跌276點 美股3大指數周二早段個別發展，道指曾跌276點，報42,789點；標指曾升10點，報5,870點；納指曾升57點，報18,560點。

企業消息方面，道指重磅藍籌股聯合健康公布，上季收入為1,008.2億美元，按年升9.15%；列帳純利按年增長3.66%至60.55億美元；經調整純利按年升8.37%至66.51億美元。該公司正受醫療成本上升影響，預測全年經調整每股盈利為27.5至27.75美元，預測範圍較年初收窄，股價早段曾瀉9.23%。

醫療保健產品及醫藥公司強生的業績略勝預期，並上調全年收入預測，到介乎884億至888億美元。上季該企收入按年增長5.24%至224.71億美元；純利按年跌13.29%至58.76億美元，主要受到研發開支上升影響。強生股價早段曾升0.41%。

道指年內走勢