小鵬谷歐市場 冀海外銷量10年內佔半

新車訂單不足兩小時逾3萬輛 要留意，去年獲德國老牌車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）入股的小鵬，同場公布了出海2.0計劃，指他們目前已經在全球30多個國家和地區銷售，目標是到明年底進入全球逾60個國家和地區市場，未來10年海外銷量佔公司總銷量一半。

小鵬的人工智能汽車「P7+」率先在內地預售，價格由20.98萬元人民幣起，並稱新車預售1小時48分鐘後，訂單數量逾3萬輛。但消息對小鵬股價無刺激作用，該企股價昨收跌6.8%，報44.5元。

Stellantis憂歐工廠掀倒閉潮 另邊廂，即將離任的歐美大型車廠Stellantis行政總裁唐唯實（Carlos Tavares）表示，歐盟向中國進口電動車加徵關稅，料將加速中國電動車企業在歐盟設廠的計劃，導致歐盟過度生產的問題惡化，恐掀起工廠倒閉潮。

他又指，中國的汽車製造商不會到德國、法國或意大利生產汽車，因為他們在這些地區會遇上成本劣勢，其中能源成本是最大問題。

Stellantis今次在車展推出兩款新車型，包括「雪鐵龍C4」及「雪鐵龍C4X」，全部都有混合動力、電動和純內燃引擎版本。

無獨有偶，內地商業登記查冊網站「天眼查」近日指，小米汽車科技有限公司公布了「車輛底盤發光系統及其控制方法和車輛」申請專利。

摘要顯示，專利的車輛底盤包括底盤飾板，底盤飾板設置有容納槽，提升客戶體驗。

小鵬汽車股價走勢