京東雙11首晚港澳銷售飆3倍

受促銷、節日等影響，第四季向來是電商的銷售旺季，其次是第二季。他指出，今年港澳第三季表現按季有較大增長，反映業務表現勢頭強勁。現時香港及澳門用戶的訂單均價遠高過免費送貨上門門檻299元人民幣，可見客群主要是中高端消費者為主。

他坦言，香港品牌往電商轉型的起步較慢，市場仍有大的發展空間，目前香港銷售商品全品類自營逾1,000萬個SKU（存貨單位），包括電子產品、家庭電器、服飾美妝、寵物用品等。

派送員添至500人 他又指，在促銷期內，日本城、TCL等港人熟悉的品牌將開設京東港澳旗艦店，以開拓香港地區網上及實體店的業務，「每個星期都與各大品牌傾」，研究如何提高本地品牌在電商的參與度，下一步計劃將香港品牌推銷至內地。

他又指，已與香港郵政達成戰略合作，下周三（23日）起用戶使用京東快遞從內地寄送快遞至香港或購物時，可選擇在香港119間郵政局及162個智郵站提取郵件，預期有助提升快遞及自取服務的便利性和效率。

記者施德濂北京報道