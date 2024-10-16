京東雙11首晚港澳銷售飆3倍
電商大型促銷「雙11」周一晚上8時開鑼，京東集團(09618)旗下港澳業務率先報喜！港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）表示，開賣首4小時的銷售額按年大升逾3倍，訂單量亦錄得不錯增長，其中以手機通訊、電腦、數碼等品類增長尤為明顯，而新增商家數量按年「多好多」。
受促銷、節日等影響，第四季向來是電商的銷售旺季，其次是第二季。他指出，今年港澳第三季表現按季有較大增長，反映業務表現勢頭強勁。現時香港及澳門用戶的訂單均價遠高過免費送貨上門門檻299元人民幣，可見客群主要是中高端消費者為主。
他坦言，香港品牌往電商轉型的起步較慢，市場仍有大的發展空間，目前香港銷售商品全品類自營逾1,000萬個SKU（存貨單位），包括電子產品、家庭電器、服飾美妝、寵物用品等。
派送員添至500人
他又指，在促銷期內，日本城、TCL等港人熟悉的品牌將開設京東港澳旗艦店，以開拓香港地區網上及實體店的業務，「每個星期都與各大品牌傾」，研究如何提高本地品牌在電商的參與度，下一步計劃將香港品牌推銷至內地。
同系京東物流(02618)的香港快遞業務負責人馬偉表示，為確保期間內的服務效率，早前已增加近一倍的送貨能力，港澳派送員增加至近500人，並提供次日達、夜間送貨至晚上11時等服務，而「雙11」開始以來，工作已非常繁忙。
他又指，已與香港郵政達成戰略合作，下周三（23日）起用戶使用京東快遞從內地寄送快遞至香港或購物時，可選擇在香港119間郵政局及162個智郵站提取郵件，預期有助提升快遞及自取服務的便利性和效率。
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