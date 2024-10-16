遠洋未按規定預付將到期2964萬債息
地方政府獲中國財政部口頭預告「開綠燈」，可使用專項債券穩定房地產活動，明顯旨在推動去庫存步伐。不過，多家房企十一長假的新樓銷情仍未全面揭曉之際，違約房企的壞消息擋也擋不住，遠洋集團(03377)昨公布，未按規定預付旗下一筆綠色票據於本月到期380萬美元（約2,964萬港元）債息。
景瑞遭提清盤呈請
據公告，遠洋全資子公司遠洋地產寶財IV發行、由遠洋擔保的綠色票據，並未為10月26日到期的380萬美元半年度利息作出預先資金的支付，該票據項下受託人有權提取備用信用證。值得留意，該票據不屬於遠洋於7月訂立、擬進行境外債務重組的範圍內，並將由該集團與該票據的債權人雙邊處理。
此外，遠洋境外債務重組還在有序實施，而就英國重組計劃的召開聆訊將如期於本周在英格蘭及威爾斯高等法院舉行，屆時將尋求英格蘭法院頒令召開範圍內債權人會議，以考慮及酌情批准英國重組計劃。昨日遠洋股價收挫逾8%，報0.325元。收市後再披露9月協議銷售額按年挫23.73%，首9個月累計按年跌43.45%。
住建部周四舉行發布會
同時，多地跟進樓市「鬆綁」措施，準一線城市成都發布促進房地產市場平穩健康發展政策，更重要是，住建部、人民銀行及國家金融監督管理總局將於周四早上舉行發布會，介紹促進樓市平穩發展情況。
另外，賣樓收入下滑的華潤置地(01109)與凱悅酒店集團（Hyatt）成立合資酒店管理公司，開拓財源。
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