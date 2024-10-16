遠洋未按規定預付將到期2964萬債息

景瑞遭提清盤呈請

據公告，遠洋全資子公司遠洋地產寶財IV發行、由遠洋擔保的綠色票據，並未為10月26日到期的380萬美元半年度利息作出預先資金的支付，該票據項下受託人有權提取備用信用證。值得留意，該票據不屬於遠洋於7月訂立、擬進行境外債務重組的範圍內，並將由該集團與該票據的債權人雙邊處理。