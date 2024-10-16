IMF警告公共債務今年首破780萬億

中國準備提高財赤為地方政府收拾爛帳和刺激經濟，跟多國「先使未來錢」刺激經濟本無大分別。國際貨幣基金組織（IMF）卻警告，中美兩國「攜手」下，全球公共債務負擔今年勢首度突破100萬億美元（約780萬億港元），相當於全球生產總值（GDP）93%，又料比率2030年之前會升至100%。

IMF表示，過去經驗顯示，政府債台高築會引發市場負面反應，一旦經濟遇到衝擊，要以公帑救市也頓時捉襟見肘，可是全球趨勢是發展清潔能源、應對人口老化、增加國家安全預算，均令公共開支有上升壓力，政府卻無意縮減開支。

籲各國把握時機整頓 該機構又拋出一個悲觀情景，全球公共債務相對GDP比率於3年內飆至115%，因為高負債會激化增長疲弱或金融條件收緊的衝擊。這個情景又可以分拆為發達國家和發展中國家，比率分別為134%及88%。

IMF坦言，對債務水平的測算往往大幅低估後來的實際情況，呼籲各國把握經濟尚穩和失業率低的大好時機去控制債務，又指現時不同地區整頓財政的計劃，仍不足以令債務水平穩定或下降，「拖延只會令日後更需要大刀闊斧節流」。然而，削減公共投資或社會福利對經濟的不利影響，比起縮窄燃料之類補貼較大，一些國家可能擴闊稅基，以及改善收稅的效率。