離岸人幣一個月低 Yen兌港元曾失守5.2算

市場對美國預期有所降溫，既推高美元匯價，亦拖累一眾亞洲貨幣下跌。其中，離岸人民幣面對市場對內地經濟和資產前景轉趨觀望，兌每美元曾跌386點子或0.54%，觸及7.1343的一個月新低，每百港元高見91.84元人民幣。

其他多隻亞洲貨幣亦見回落，其中韓圜兌每美元曾跌0.56%，見1,363.9，之前頗為強勢的泰銖，兌每美元亦曾挫約0.53%，低見33.45。港人相當關注的日圓方面，兌每美元經歷周一曾跌破150關口之後，昨日於149上下徘徊，每百日圓兌港元曾經失守5.2算。

逾半專家估日息年內不變 東京Gaitame.com研究所研究主管神田卓也認為，日圓會否跌破152為關鍵，因為上次跌破這一水平後，很快就跌向160。市場估計，除非日圓跌破160，否則日本央行不會介入干預匯率。

有媒體於10月3至11日訪問了49名經濟學家，51%認為，日本央行今年會維持利率於目前0.25厘水平，比率較上月同一項調查的46%為高。本次有87%經濟學家預計，日央行將在明年3月底前將利率提高至0.5厘。另外3名預測到年底將利率提高至0.5厘的經濟學家則預期，明年第一季末利率將達到0.75厘。

隨着日圓向下，市場憧憬對日本的出口產品和海外業務有利，港人近期興趣有所增加的日本股市昨日做好，日經平均指數盤中一度收復40,000點大關，為7月19日來首次，收市升0.77%，報39,910點；東證指數收漲0.64%，報2,723點。

消息面上，日本首相石破茂表示，日本政府計劃編制本財年補充預算，預計金額將超過去年的13.1萬億日圓（約6,813億港元）。這筆額外預算將用於資助經濟一籃子計劃，以緩解生活成本上漲給家庭的打擊。

日圓匯價近月走勢