華潤飲料首日孖展146億 超購25倍
再有重磅新股登場！樽裝水「怡寶」生產商華潤飲料(02460)昨日起加入招股行列，首日認購反應熱烈。綜合券商數據，已吸逾146.32億元孖展認購，相當於公開發售超購逾25倍，預期下周三掛牌。
德翔海運傳預路演
華潤飲料以每股招股價介乎13.5至14.5元，發行約3.47億股，集資最多約50.43億元，該公司每手200股，入場費2,929.24元。值得留意的是，其公開發售佔比為11%，較平日新股略多一個百分點，國際配售佔89%。
除了獲散戶青睞，另有9名基礎投資者撐場，合共認購3.1億美元（逾24億港元）等值股份，以集資上限計，佔發行規模47.72%。其中，瑞銀認購1.1億美元；香港中旅認購7,000萬美元；投資基金博裕、中郵保險及投資管理公司Oaktree各認購3,000萬美元；投資基金Athos、印尼咖啡龍頭子企PT Indadi、投資公司Ghisallo及Pamalican各認購1,000萬美元。
新股接住上，台資貨櫃航運公司德翔海運（TS Lines）已通過香港聯交所上市聆訊，市傳正進行預路演，以評估投資者興趣，擬集資至少一億美元。另市傳內地大型調味料公司海天味業正考慮來港第二上市，或籌起碼15億美元。
七牛暗盤瀉逾三成
至於今日掛牌的內地影片平台即服務（PaaS）公司七牛智能(02567)，以近招股價下限2.75元定價，上市前夕暗盤受累大市氣氛「潛水」收場。3大交易場中，其在輝立交易場表現最差，收報1.84元，較招股價挫33.09%，每手帳蝕910元，在耀才及富途暗盤均收跌32.72%，報1.85元，每手帳面虧損900元。
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