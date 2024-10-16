華潤飲料首日孖展146億 超購25倍

德翔海運傳預路演 華潤飲料以每股招股價介乎13.5至14.5元，發行約3.47億股，集資最多約50.43億元，該公司每手200股，入場費2,929.24元。值得留意的是，其公開發售佔比為11%，較平日新股略多一個百分點，國際配售佔89%。

除了獲散戶青睞，另有9名基礎投資者撐場，合共認購3.1億美元（逾24億港元）等值股份，以集資上限計，佔發行規模47.72%。其中，瑞銀認購1.1億美元；香港中旅認購7,000萬美元；投資基金博裕、中郵保險及投資管理公司Oaktree各認購3,000萬美元；投資基金Athos、印尼咖啡龍頭子企PT Indadi、投資公司Ghisallo及Pamalican各認購1,000萬美元。

新股接住上，台資貨櫃航運公司德翔海運（TS Lines）已通過香港聯交所上市聆訊，市傳正進行預路演，以評估投資者興趣，擬集資至少一億美元。另市傳內地大型調味料公司海天味業正考慮來港第二上市，或籌起碼15億美元。