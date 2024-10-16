滙控節流 內地財管部門或裁員

「聆峰」業務包括銷售保險和基金產品，據了解，滙控2020年以來向內地兩個相關實體累計投資3.9億美元（約30.42億港元），6月底員工起碼1,700人，預期今年底增至1,900人。

消息指，滙豐過去幾個月來對該部門進行檢討，範圍包括員工薪酬結構，事緣銷售人員賺取固定薪金，雖曰優於行業，但也令他們缺乏爭取生意的誘因；同時會調查供應商有否誇大開支，導致成本急升，遠超收入的增長，以及有關開支有否違反內部守則。

富國：趁股市彈減磅 滙控早前才完成斥36億美元收購花旗內地個人財富管理業務的交易，以亞太推動增長的決心相當明確，所以集團也強調一如既往地專注內地市場，積極發展財管業務。滙控股價昨跌0.88%，報67.6元，跌幅較大市溫和。

不過，分析指出，滙豐對「聆峰」的檢討反映內地收入增長遇到挑戰。富國銀行投資研究所更對內地股市反彈的持續性存疑，認為又是一場空歡喜，鼓勵趁反彈減持，理由是消費者消費情緒低迷，要一段時間修復被房地產拖累的資產負債表。此外，內地受困於人口下滑、政府債務水平高企，以及全球貿易保護主義加劇，而且美國兩大政黨都傾向對中國採取強硬立場。

日企憂中國經濟失落 日本飲品巨頭三得利（Suntory）社長新浪剛史亦表示，中國的通縮與日本過去經歷的非常相似，中國經濟可能很快步日本「失落的30年」後塵，面臨「失去的10年」，又指中國目前的關鍵問題是百姓有錢但不想花，且產能過剩，政府應鼓勵私營企業的冒險及創新。

新浪的言論與連鎖意式餐廳薩莉亞社長松谷秀治相似。另一樣與薩莉亞相似的是，三得利也不打算放棄中國，「我們會留在當地，直到通脹回升到溫和水平。在未來10至20年，或許中國會回來。」